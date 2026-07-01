La causa por la desaparición de Sergio Ávalos será elevada a juicio en Neuquén

La Cámara de Casación Penal confirmó la imputación de los ocho acusados que habían sido desvinculados de la desaparición del estudiante Sergio Ávalos y la causa será elevada a juicio con los 19 procesados por su participación en el hecho hace 23 años, en el ex boliche bailable «Las Palmas».

La confirmación se produjo el 30 de junio, a 23 años de la última vez que se vio con vida a Sergio Ávalos, un estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que fue a bailar y no regresó. Es de Picún Leufú y vivía en las residencias universitarias. Entró al ex boliche bailable a la madrugada junto con un grupo de amigos alrededor de las 3 y por última vez se lo vio entre las 6,30 y las 7 del 14 de junio del 2003. Sigue desaparecido.

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, procesó a 19 responsables por su desaparición forzada 28 de julio de 2025, pero el 25 de octubre, la Cámara Federal de Roca confirmó a 11 personas como coautores del delito y dejó fuera del procesamiento a los militares, operarios del local, policías y al dueño del local, Pedro Nardanone, que habían sido responsabilizados por el juez de instrucción como partícipes necesarios.

Tras un recurso de queja, la Cámara Nacional de Casación Penal restableció el criterio del juzgado federal 2 de Neuquén, con varias críticas a la Cámara de Roca. La causa, que se rige por el anterior código de procedimiento federal, será elevada a juicio luego de la querella y la fiscalía, respondan el planteo de elevación a juicio.

Las defensas también harán diligencias por los 19 imputados, pero con los procesamientos confirmados por la Casación, la próxima etapa será el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Neuquén.

Fueron procesados con prisión preventiva, aunque se les dio un régimen de pautas de conducta que deberán cumplir para evitar la cárcel. Hasta ahora cumplen con la citación mensual en sede judicial, mantienen actualizado el domicilio y el teléfono, no se pueden ausentar ni 10 días de la vivienda declarada sin autorización, ni salir del país. La Casación convalidó estas pautas de conducta dictadas en julio del año pasado.

Los que intervinieron en la desaparición forzada

«Las actividades que llevaron a cabo estas personas, que tienen conocimiento de lo que pasó esa noche aunque no estuvieron allí: contribuyeron a la desaparición forzada, que es un delito continuo y se sigue cometiendo. Tienen conocimiento de lo que pasó, guardan silencio y son parte para que el delito se siga perfeccionando y no cese» desde entonces, se indicó desde el juzgado.

Desde el año pasado tienen el procesamiento confirmado como coautores Patricio Raúl Sesnich, encargado del boliche Las Palmas (ex guardavidas de la municipalidad de Neuquén), los militares retirados Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, la militar María Alejandra Siboldi y la sargento de policía Irene Esther Fuentes, los comisarios retirados Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, el oficial Inspector de policía Rubén Ángel Ferreyra, y los ex empleados Pedro José Sepúlveda Palacios y Eugenio Alejandro Tarifeño.

Con la confirmación, se agregó como partícipes necesarios del crimen al propietario del boliche, Pedro Raúl Nardanone, los policías y militares Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar y Pablo Martín Fantón; los empleados Ítalo Soto, Pedro Pacheco y María Teresa Monsalve.

El ex boliche «Las Palmas» tenía el nombre «El Fuerte» cuando Ávalos fue a bailar en 2003. El lugar tuvo remodelaciones internas y externas tras la pandemia, pero nunca pudo abrir como «Sens» (foto archivo)

Los jueces de Casación Carlos Javier Carbajo, Daniel Antonio Petrone y Ángela Esther Ledesma los consideraron partícipes al contemplar que ocultaron información sobre el hecho, escondieron el delito y provocaron la desaparición de Sergio Avalos.

Entre otros elementos, detallaron como elementos la documentación secuestrada, que «limpiaron manchas de sangre en inmediaciones de la enfermería» luego de un episodio violento de una brutal golpiza en ese sector, «se retiró la cinta de video» de esa noche, participaron de «reuniones posteriores entre integrantes de seguridad y responsables del local» por lo que ocurrió con Sergio Avalos, en tanto Nardanone fue informado de lo ocurrido y se negó a revelar lo que pasó.

«Los procesados conocían lo que a partir de esa noche había ocurrido, lo actuado y omitido a posteriori», señaló la Casación para revocar la decisión de la Cámara Federal de Roca. Cuestionaron un análisis «aislado, dividido y fragmentado» de la prueba planteada por el juzgado

Para la instrucción en el juzgado federal 2 de Neuquén, no solo fue importante que se considerara la participación necesaria de Nardanone como propietario del lugar que supo lo que ocurrió ese 14 de junio de 2003, sino también de personal del local que fue parte al retirar videos o redactar informes con información que contribuyó a que la desaparición se continúe ejecutando.

En Primeros Pobladores 2020 de Neuquén, el ex boliche «Las Palmas» tenía el nombre «El Fuerte» cuando Ávalos fue a bailar en 2003. El lugar siguió funcionando periódicamente como local bailable con autorizaciones de excepción, tuvo remodelaciones internas y externas tras la pandemia, pero nunca pudo reabrir como «Sens», en 2023, como lo intentó un nuevo encargado. Una fuerte pulseada con la comuna por la reapertura comercial del boliche, terminó con la sanción de una ordenanza que impide el funcionamiento gastronómico bailable en ese sector de ingreso de Neuquén capital.