Caso Sergio Avalos: imputan a la exfiscal y a la excúpula de la Policía de Neuquén por presuntas fallas en la investigación

La investigación estuvo más de una década en manos de la justicia provincial. (Archivo/Matías Subat)

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que investiga la desaparición forzada del estudiante Sergio Ávalos, abrió un expediente para tratar de determinar si la fiscal provincial que intervino en el caso, Sandra González Taboada, y 11 expolicías, entre ellos exjefes y exsubjefes, incurrieron en algún delito.

En este «caso Ávalos II» se hará «un relevamiento integral de las actuaciones» de estos exfuncionarios de la provincia de Neuquén, que estuvieron al frente de la investigación desde 2003 hasta que pasó a la justicia federal en 2014.

La fiscal federal subrogante Vanesa Soledad Rebolledo Venancio solicitó al juez, como medida de prueba, que la revisión tenga como objetivo «identificar lapsos de inactividad, medidas omitidas o tardíamente adoptadas, inconsistencias documentales y la trazabilidad de los elementos de prueba incorporados» durante el período en que el legajo tramitó en el ámbito de la justicia provincial.

Los antecedentes

Sergio Daniel Ávalos fue visto por última vez el sábado 14 de junio del 2003 entre las 6:30 y las 7 en el boliche Las Palmas. La investigación estuvo a cargo de la fiscal González Taboada y del exjuez Marcelo Muñoz, quien no aparece en la lista de los sospechados por presunta mala actuación.

Muñoz es ahora el defensor de Patricio Sesnich, imputado como uno de los principales sospechosos de la desaparición de Ávalos.

Después de más de una década, en diciembre del 2014, el expediente pasó a la justicia federal. El 28 de julio del 2025 el nuevo juez, Gustavo Villanueva, dictó 19 procesamientos de personas consideradas coautoras o partícipes necesarias de la desaparición forzada del estudiante universitario de Picún Leufú. La medida no está firme.

«Posible comisión de hechos ilícitos»

La fiscal federal Rebolledo Venencio promovió acción contra su colega provincial y contra exjefes policiales «por la posible comisión de hechos ilícitos».

«Pudieron haber incidido en el normal desarrollo de la investigación penal mediante la neutralización, desvío o debilitamiento de líneas investigativas relevantes», especula la funcionaria.

La lista completa

«Estoy a disposición, no tengo nada que ocultar», dijo la exfiscal. (Archivo)

En la lista de imputados, además de no figurar el juez de la causa, aparece el exjefe de policía Juan Carlos Lezcano, quien falleció en 2018. La nómina completa la integran:

• Sandra González Taboada; Fiscal a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados Personales-,

• Osvaldo Almendra; Comisario del Departamento Seguridad Personal-,

• Gustavo Javier Delaloye; Principal del Departamento de Seguridad Personal-,

• José Rosas Orellana; Subjefe de la Policía de Neuquén hasta el 16 de diciembre de 2003-,

• Walter Néstor Cofré; Jefe de la Policía de Neuquén a partir del 16 de diciembre de 2003-,

• Julio Alberto Trepat; Subjefe de la Policía de Neuquén a partir del 16 de diciembre de 2003-,

• Claudio Rogero; Instructor de Turno de la Comisaría Segunda de la ciudad de Neuquén para la fecha de la desaparición-,

• Marcos Ariel Guzmán; Secretario de la Comisaría Segunda para la fecha de la desaparición-,

• Emilio Díaz; Ayudante de la Policía de Neuquén para la fecha de la desaparición-,

• Diego Hugo Piccioli; Comisario Mayor, Director de Información de Estado del Departamento de Seguridad Metropolitana- y

• Rubens Fabian Rebuffo; Subinspector de la Comisaría Segunda.

«No tengo nada que ocultar»

La exfiscal Sandra González Taboada dijo a diario RÍO NEGRO que ya designó abogado defensor a Juan Coto y que se presentará la semana que viene en el juzgado federal «para ponerme a disposición».

«No tengo nada que ocultar ni aclarar, está todo en la causa», dijo la abogada, quien se jubiló como fiscal jefa de Zapala.

Recordó que el día que juró para ese cargo -y dejó de sere fiscal en Neuquén- «dije que mi deuda era con Asunción Ávalos, el papá de Sergio. Hice todo lo posible para darle una respuesta».