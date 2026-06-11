La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para uno de los condenados por el crimen de Candela Rodríguez

Hugo Bermúdez es uno de los tres condenados por el femicidio de Candela Sol Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para Hugo Bermúdez, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años cuyo caso conmocionó al país en 2011.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa de Bermúdez, condenado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. Además, el máximo tribunal desestimó un planteo que buscaba obtener su libertad mediante el cese de la prisión preventiva.

La Corte también rechazó la apelación presentada por Gabriel Fabián Gómez, quien había sido condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del crimen.

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, cuando esperaba a unas amigas para asistir a una actividad de los scouts. Según determinó la investigación, fue secuestrada y trasladada a una vivienda de Loma Hermosa.

Candela Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada, abusada y asesinada.

La madrugada del 29 de agosto, ante la posibilidad de un allanamiento policial, fue llevada a otra propiedad de la zona, donde fue abusada sexualmente y asesinada por asfixia. Dos días después, su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a pocas cuadras de su domicilio.

El 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón condenó a Bermúdez y a Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores del secuestro seguido de muerte. Gómez recibió una pena de cuatro años por colaborar en la búsqueda de la vivienda donde la menor permaneció cautiva.

Los magistrados consideraron que el secuestro fue parte de una venganza vinculada al padre de Candela, quien cumplía condenas por delitos relacionados con la piratería del asfalto, aunque sostuvieron que detrás del crimen existía una organización criminal más amplia.

Las condenas fueron ratificadas por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense en 2020 y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en 2023.

En 2024, la Corte Suprema ya había dejado firme la condena a perpetua de Leonardo Jara. Con la resolución conocida ahora, quedó agotada la vía de apelación para los restantes condenados.

Por el caso también se realizó un segundo juicio en el que fueron acusados el narcotraficante Miguel Ángel Villalba, el ex policía Sergio Chazarreta, el informante policial Héctor Moreyra y el carpintero Néstor Altamirano, quienes finalmente fueron absueltos por un tribunal oral en 2024.