Imputaron a un hombre de atacar a su expareja en Cipolletti: la golpeó, robó dinero y celulares

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, donde el magistrado dispuso la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires quedó con prisión preventiva por cuatro meses tras ser imputado por agredir físicamente a su expareja y sustraer dinero y teléfonos celulares de un comercio del barrio Obrero, en Cipolletti. La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada este jueves en el Foro Penal local, donde la Fiscalía formuló cargos por los delitos de lesiones doblemente agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y contra su expareja, además de robo, en concurso real.

El hecho ocurrió tras la ruptura de la pareja

De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio ocurrió el martes por la mañana cuando el imputado ingresó al comercio donde se encontraba la víctima y tomó dinero de la caja registradora junto con dos teléfonos celulares, uno marca Motorola y otro Samsung.

Según relató la Fiscalía, el hombre le manifestó a la mujer que necesitaba dinero para regresar a Buenos Aires. La noche anterior ambos habían finalizado la relación de pareja y ella le había pedido que abandonara la vivienda que compartían.

Cuando la víctima intentó impedir que se llevara las pertenencias, el acusado la habría insultado y golpeado, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. Las heridas fueron constatadas posteriormente por una médica.

Antecedentes y riesgos procesales

La detención se concretó el miércoles luego de que la Fiscalía de turno emitiera la correspondiente orden de captura.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal señaló que el imputado posee antecedentes penales computables y sostuvo que, en caso de una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

Además, argumentó la existencia de peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo solicitó la prisión preventiva por todo el plazo de la investigación, junto con una prohibición absoluta de contacto con la víctima.

La defensa pública no cuestionó los hechos atribuidos ni la calificación legal propuesta por la acusación. Sin embargo, se opuso a la medida cautelar y propuso como alternativa que el acusado realizara presentaciones diarias en una dependencia policial.

Cuatro meses para la investigación

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Asimismo, resolvió imponer la prisión preventiva por el mismo término y ordenó su alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa.