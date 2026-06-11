Tensión y emociones en el juicio por la muerte de Maradona: un imputado lloró, hubo un careo y declaró Stinfale

La audiencia de este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por momentos de alta tensión, cruces entre imputados y fuertes declaraciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Uno de los episodios más emotivos de la jornada fue la declaración de Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros e imputado en la causa, quien habló por primera vez ante los jueces. Visiblemente afectado, se quebró al referirse al impacto que el proceso judicial tuvo en su vida personal y negó cualquier responsabilidad en la muerte del ex futbolista.

“Nunca formé parte de ningún plan criminal para matarlo”, afirmó entre lágrimas, al tiempo que rechazó las acusaciones que pesan en su contra.

La audiencia también incluyó un tenso careo entre la psiquiatra Agustina Cosachov y Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical. Ambas protagonizaron un intercambio en el que intentaron aclarar contradicciones sobre las condiciones de la internación domiciliaria de Maradona y los pedidos médicos realizados antes de su externación.

Las diferencias surgieron en torno a las responsabilidades asumidas por cada una durante el seguimiento sanitario del ex capitán de la Selección Argentina en los días previos a su fallecimiento.

Otro de los testimonios destacados fue el de Víctor Stinfale, abogado y amigo personal de Maradona, quien declaró en calidad de testigo. Durante su exposición recordó su participación en los momentos previos a la operación por el hematoma subdural que sufrió el ex futbolista y relató los desacuerdos que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque.

Stinfale también cuestionó la decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria tras la intervención quirúrgica y planteó dudas sobre las condiciones en las que se desarrolló ese proceso.

El debate oral busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud y de quienes integraban el entorno médico encargado de asistir a Maradona durante sus últimos días de vida.

Al finalizar la audiencia, el tribunal confirmó que el juicio continuará durante la feria judicial de invierno y fijó nuevas jornadas para los próximos 20 y 27 de julio.

La causa investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y mantiene en el banquillo de los acusados a varios integrantes del equipo médico que estuvo a cargo de su atención.