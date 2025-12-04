«La están vaciando»: piden allanar urgente la mansión atribuida al entorno de Chiqui Tapia por un helipuerto clandestino

La plataforma para helicópteros de la mansión en pilar "no existe" en los papeles de la ANAC. (Foto: Clarión Fotografía)

La causa por la supuesta «mansión oculta» de la dirigencia de la AFA escaló en las últimas horas. Dirigentes de la Coalición Cívica exigieron a la Justicia un allanamiento inmediato en la propiedad de Villa Rosa, Pilar, vinculada a Claudio «Chiqui» Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino. El motivo de la urgencia es alarmante: vecinos reportan movimientos de camiones y aseguran que la propiedad «está siendo vaciada» para ocultar pruebas.

La nueva presentación judicial, según publicó Diario Clarín, se centra en una irregularidad que difícilmente pueda esconderse en un camión: un helipuerto clandestino.

La «H» que se ve desde el cielo pero no existe en los papeles

Según la denuncia presentada ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), las imágenes satelitales y de drones muestran inequívocamente una pista de aterrizaje con la letra «H» y una manga de viento en el predio de 105.000 m².

Vista de Dron de la estancia vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia en Villa Rosa. (Foto: Clarín Fotografía)

Sin embargo, al cruzar los datos con el registro oficial de aeródromos, esa pista no existe. El único helipuerto habilitado en la zona es «Villa Rosa/Las Chacritas», ubicado a 3,5 kilómetros de distancia.

«Esta evidencia sugiere que en dicho lugar estarían despegando y aterrizando aeronaves de manera regular sin la habilitación oficial, poniendo en riesgo la seguridad operacional», advierte el escrito de Facundo del Gaiso y Tomás Yofe que publicó Clarín.

Caballos árabes y el testimonio del expresidente de Boca Daniel Angelici

Mientras la Justicia decide si actúa, el escándalo sumó la voz de un testigo clave: Daniel Angelici. El expresidente de Boca y operador judicial confirmó a La Nación que es vecino lindero de la propiedad y le puso nombre propio al dueño en las sombras.

«Soy vecino de Toviggino», señaló Angelici, y agregó un dato de color: «Esa casa me la ofrecieron a mí primero y no la quise. Después se la ofrecieron a Carlos Tevez».

Aunque en los papeles la estancia figura a nombre de Real Central SRL (una firma cuyos titulares son un monotributista y una jubilada que cobró el IFE), dentro del predio el nivel de vida es de magnates. Según la denuncia, la finca cuenta con:

Un haras con caballos árabes y pura sangre.

Pista de entrenamiento equino.

Instalaciones deportivas profesionales.

Una flota de autos de colección (que, según la denuncia, estarían siendo retirados).

El archivo «Alí Babá»: el tuit de Carlos Tevez que anticipó todo

La conexión entre la mansión, los autos de lujo y los supuestos fondos oscuros del fútbol no es nueva. La Coalición Cívica incorporó como prueba un furioso tuit de Carlos Tevez de marzo de 2024, dirigido a Pablo Toviggino, que hoy se lee como una profecía:

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

La Justicia ahora tiene en sus manos la decisión de librar la orden de inspección ocular antes de que la mansión de Villa Rosa quede, efectivamente, vacía.