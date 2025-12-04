Investigan el entorno de Claudio Chiqui Tapia: un monotributista y una jubilada en la mira por la mansión en Pilar 

El juez federal Daniel Rafecas decidió desprenderse de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al entorno de presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En una resolución firmada recientemente, el magistrado se declaró incompetente y envió las actuaciones al fuero Penal Económico, luego de argumentar que los delitos denunciados son de naturaleza tributaria y financiera.

La causa, impulsada originalmente por Elisa Carrió junto a legisladores de la Coalición Cívica, pone la lupa sobre dos presuntos testaferros del presidente de la AFA: Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.

El expediente recayó ahora, por sorteo, en el Juzgado N° 10, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky, quien deberá determinar si los fondos utilizados para la compra de una fastuosa propiedad en Pilar tienen origen lícito.

Chiqui Tapia en investigación: un helipuerto, caballos de raza y un monotributo

El corazón de la denuncia radica en la adquisición de un predio de 105.000 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, Pilar, realizada en mayo del año pasado a través de la firma Real Central S.R.L..

Vista de Dron de la estancia vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia en Villa Rosa. (Foto: Clarín Fotografía)

Lo que alertó a los denunciantes no fue solo la compra, sino el nivel de ostentación de la propiedad, que contrasta violentamente con el perfil fiscal de los compradores. La estancia incluye:

Una pista de entrenamiento para equinos.

Un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera.

Helipuerto propio.

Colección de automóviles de alta gama.

La «inconsistencia» de los dueños: del IFE a la mansión en Pilar

El punto más crítico que deberá investigar ahora el fuero Penal Económico es la desproporción patrimonial detallada en la denuncia de la Coalición Cívica. Los supuestos dueños de la millonaria estancia presentan perfiles fiscales que hacen inverosímil la operación:

Allanamiento en la financiera ‘Sur Finanzas’ vinculada al presidente de la AFA Chiqui Tapia. (Foto: Clarín Fotografía)

Ana Lucía Conte : Se jubiló en 2021. Un año antes, en plena pandemia, había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, figura como accionista mayoritaria de la empresa compradora.

: Se jubiló en 2021. Un año antes, en plena pandemia, había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, figura como accionista mayoritaria de la empresa compradora. Luciano Pantano: Es monotributista categoría «G» (con topes de facturación muy por debajo del valor de la propiedad) y registraba deudas bancarias meses antes de la operación. Pantano tiene vínculos directos con el fútbol: fue tesorero de Almirante Brown y directivo de Futsal.

Por qué el juez Rafecas dijo «no» en la causa que investiga al Chiqui Tapia

En su fallo de trece páginas, Rafecas se apoyó en la jurisprudencia para señalar que, al no haber funcionarios federales imputados ni perjuicio directo a las arcas del Estado Nacional, la competencia federal de Comodoro Py no corresponde.

Al definir la maniobra como «eminentemente económica y financiera», el juez entiende que se trata de una posible evasión o lavado que corresponde investigar a los especialistas en delitos tributarios y aduaneros.