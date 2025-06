La fiscalía retiró la acusación por grooming y abuso contra el hijo de la exjueza de Chos Malal

Cumplido el plazo de investigación, la fiscalía no reunió pruebas para llevar el caso a juicio. (Gentileza)

A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías de Chos Malal, Eduardo Egea, sobreseyó a Federico Carcione, hijo de la destituida exjueza de Chos Malal Graciela Rossi, por los delitos de grooming y estupro en perjuicio de una adolescente.

Según explicó la fiscal Natalia Rivera, no se pudo acceder a un informe de Meta que permitiera identificar con precisión el usuario desde el que se habrían producido los contactos virtuales. Además, señaló que no se comprobó que existiera una finalidad abusiva en esos intercambios, lo que dejó sin sustento la acusación inicial de grooming. En cuanto al delito de estupro, también se determinó que las evidencias recolectadas no alcanzaban para sostener la acusación.

Carcione (31) había sido imputado en septiembre de 2024 por el fiscal Víctor Salgado. Según esa acusación, el primer contacto con la víctima —que tenía 13 años— se produjo a través de Instagram, mientras que el segundo hecho ocurrió en 2024, cuando la adolescente tenía 15.

La fiscalía había encuadrado la conducta como grooming en concurso ideal con estupro, y en concurso real con amenazas coactivas y desobediencia a una orden judicial.

Suspensión de juicio a prueba

Por estos dos últimos delitos, el MPF solicitó la ampliación de una suspensión de juicio a prueba (SJP) que había sido otorgada en agosto del 2024 por otro caso, con otra víctima, en el que se le imputaban privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas.

El juez Egea accedió a la ampliación de la probation, que se extenderá por un año y medio dándose por cumplidos los primeros seis meses.

Carcione deberá cumplir una serie de condiciones, como fijar domicilio, no modificarlo sin aviso, mantenerse bajo control del patronato de liberados, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes en la vía pública y no acercarse a la víctima. También se le impuso la entrega de $300.000 a una escuela de Los Miches.