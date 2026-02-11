La Fiscalía solicitó prisión efectiva para un abuelo acusado de abusar de su nieta en San Javier

El Ministerio Público Fiscal de Viedma solicitó que un hombre sea condenado por diversos hechos de abuso sexual simple agravado por el vínculo cometidos contra su nieta entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, principalmente en un domicilio de San Javier.

Los hechos ocurrieron en un contexto de convivencia y confianza, aprovechando situaciones en las que la niña se encontraba a solas con su abuelo. La víctima tenía entre 10 y 11 años al momento de los abusos.

Para sustentar el pedido de pena, la Fiscalía presentó múltiples elementos de prueba, entre ellos la denuncia realizada por la madre de la niña, quien relató cómo tomó conocimiento de los hechos, el protocolo de abuso sexual infantil elaborado por personal del hospital público de Viedma, y la declaración testimonial de la niña recibida mediante cámara Gesell.

También se incorporaron informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVi), los testimonios de los hijos del acusado, tíos de la víctima, un informe del Cuerpo de Investigación Forense que concluyó que el relato de la niña era consistente y sin indicadores de fabulación, así como el antecedente de una condena previa del imputado.

Juicio abreviado: la Fiscalía y la Defensa acordaron la pena

El pedido de pena de tres años y seis meses de prisión efectiva se realizó en el marco de un juicio abreviado, acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa, con la conformidad del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y de la madre de la víctima. El acusado reconoció haber cometido los hechos