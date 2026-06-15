Detuvieron a una mujer por la muerte del CEO de la empresa de Martín Menem: investigan un homicidio

El trágico final de Daniel Osorio Peñaloza, un empresario venezolano de 44 años que se desempeñaba como CEO de la compañía de suplementos deportivos Gentech, dio un giro judicial rotundo. Tras ser hallado sin vida el lunes pasado en su departamento del barrio porteño de Caballito, efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lograron detener en las últimas horas a una mujer, acusada formalmente de ser “la autora material del homicidio”.

Según informó La Nación, la captura de la sospechosa de 33 años, identificada con las iniciales A. S. O., se concretó en la intersección de las calles Serrano y Solís, en el partido bonaerense de José C. Paz.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como «muerte dudosa», avanzó rápidamente al reconstruir las últimas horas de la víctima mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Osorio Peñaloza había sido visto con vida por última vez durante la noche del viernes 5 de este mes, tras compartir una salida a un bar con un amigo colombiano que también forma parte de la empresa. Luego de esa reunión, el empresario regresó a su domicilio ubicado en el octavo piso de un edificio sobre la avenida Díaz Vélez al 5500.

Al día siguiente, la falta de respuestas a los mensajes telefónicos encendió las alarmas. Fue su propio amigo quien, al contar con un juego de llaves, ingresó al departamento y encontró el cuerpo sobre la cama, casi sin ropa.

Gracias a las filmaciones recolectadas en las cercanías del edificio, los detectives establecieron como principal hipótesis un crimen ejecutado bajo la modalidad de «viuda negra», un accionar delictivo protagonizado por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para luego sustraerles dinero y objetos de valor con total impunidad.

“El fiscal Eduardo Cubría le imputó a la sospechosa el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que A. S. O. le habría puesto a una bebida”, indicó el Ministerio Público al medio ya citado.

Al mismo tiempo, anticiparon que la mujer detenida «podría ser indagada mañana o en horas de la mañana del miércoles próximo”.

Qué dijo Martín Menem sobre la muerte del CEO de su empresa

La víctima no solo era el gerente general de Gentech, sino que mantenía un estrecho vínculo personal y profesional con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, socio fundador de la compañía.

Según relató el titular de la Cámara baja, el sábado al mediodía intentó comunicarse con Osorio Peñaloza al notar su prolongada ausencia. Al no obtener respuesta, fue ahí que le pidió al amigo colombiano que fuera a verificar qué sucedía.

En este sentido, Menem comunicó que se hizo presente en el hall del edificio de Caballito mientras trabajaban las autoridades. A través de sus redes sociales, el dirigente político buscó despejar cualquier tipo de especulación mediática sobre su presencia en el lugar de los hechos.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, detalló.

“Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, concluyó.