La Justicia rechazó la excarcelación de uno de los homicidas de un joven mapuche asesinado cerca de El Bolsón

La defensa de Martín Feilberg, uno de los trabajadores forestales que fue condenado por el crimen del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero, fracasó hoy en el intento de lograr su excarcelación, para lo cual invocó la inexistencia de riesgo de fuga y de sentencia firme.

El tribunal encabezado por el juez Gregor Joos escuchó las razones de las partes y votó en forma unánime por rechazar el pedido, de modo que Feilberg continuará preso hasta que se conozca el fallo del Tribunal de Impugnación.

En febrero pasado la Justicia condenó a Diego Ravasio a 12 años de prisión por homicidio doloso, ya que fue el autor del disparo que causó la muerte de Garay el 21 de noviembre de 2021 en la ocupación que llevaba adelante en Cuesta del Ternero la lof Quemquemtreu. Ravasio estuvo acompañado Feilberg, quien recibió una pena de 5 años, como responsable del mismo delito pero de carácter “culposo”, es decir sin intención manifiesta de matar.

Ambos fueron apresados en Chubut varios días después del hecho y desde entonces permanecen detenidos. El defensor de Feilberg, Ernesto Saavedra, dijo en la audiencia de hoy que la prisión preventiva ya no se justifica porque su cliente “siempre estuvo a derecho” y si en otro momento del proceso “el justificativo era la prueba pendiente” eso ya no ocurre.

Dijo que el plazo máximo para una medida cautelar de ese tipo es de 12 meses, salvo razones de excepción que no se han invocado. Saavedra sostuvo que la prisión preventiva había sido dispuesta hasta la finalización del juicio, en el que se dictó sentencia hace tres meses.

Pidió la liberación de Feilberg porque no hay todavía sentencia firme o bien que “supletoriamente se morigere esta medida”. Recordó que su defendido “no fue detenido, no huyó, sino que se entregó voluntariamente”.

El juez Joos, a la hora de resolver, objetó este último argumento y recordó que los dos coautores del homicidio de Elías “se fugaron del lugar del hecho, no avisaron a ninguna autoridad, cuando había dos personas heridas con arma de fuego, circunstancia que no podían desconocer”.

El caso está a la espera de un fallo del Tribunal de Impugnación, que realizó ya una audiencia para escuchar a las partes el pasado 5 de mayo. El fiscal Francisco Arrién se pronunció por mantener la prisión preventiva de Feilberg. Sostuvo que ambos autores del homicidio de Garay tienen penas de prisión efectiva y “si bien la presunción de inocencia sigue existiendo, la nueva situación es que han sufrido una afectación, porque han sido condenados”, lo cual deriva en “una ampliación del peligro de fuga”. La abogada querellante Andrea Reile adhirió “en todos los términos” a lo señalado por la fiscalía.

El tribunal de juicio votó por unanimidad el rechazo de la excarcelación. Ej juez Joos dijo que cuando una persona estuvo involucrada en un hecho volento, “si actúa confome a derecho lo mínimo que hace es ponerse a disposición de la autoridad policial o judicial”. Pero Feilberg no hizo nada de eso y se fue a Chubut.

El magistrado dijo que el reclamo para poner fin a la prisión preventiva fue tratado y rechazado con anterioridad y tampoco prosperó. Recordó que ya se había realizado la audiencia de impugnación, de modo que el fallo que decidirá en segunda instancia la suerte de Feilberg y Ravasio “se encuentra muy cerca, es inminente”, por lo cual no correspondía cambiar la condición de detención del acusado.