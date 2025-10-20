La lof mapuche Buenuleo de Bariloche agotó los recursos ante el STJ y solo le queda la Corte Suprema

Los integrantes de la comunidad Buenuleo de Bariloche fueron condenados el año pasado con prisión en suspenso por el delito de usurpación. Archivo

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa pública de cinco integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche, condenados por el delito de usurpación, y ahora solo le queda ir en queja a Corte Suprema de Justicia.

Ramiro Buenuleo, Aucán Maliqueo, Rosa Buenuleo, Sandra Ferman y Lucas Dinamarca fueron condenados a un año y tres meses de prisión en suspenso por la usurpación de tierras que poseía Emilio Friedrich. La sentencia que se dictó el año pasado, ya transitó por la revisión en el Tribunal de Impugnación y en el STJ, y ambos ratificaron el fallo.

El último planteo en la provincia fue el recurso extraordinario para que sea el STJ el que habilite a la comunidad a llegar a la Corte, pero el máximo tribunal rionegrino no abrió esa vía al rechazar la posibilidad por cuestiones formales. Por eso solo queda la instancia de ir en queja a la Corte.

El defensor oficial Marcos Cicciarello fue el representante de la comunidad en la causa y había interpuesto el recurso extraordinario argumentando que la sentencia violaba garantías constitucionales, desconocía el derecho al juez imparcial, omitía aplicar normativa sobre derechos de pueblos originarios y además señalaron que hubo arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la imposición de medidas restrictivas.

El STJ consideró que no se habían cumplido los requisitos establecidos para habilitar la vía federal y que los argumentos esgrimidos fueron insuficientes. Señaló que la presentación no desarrolló con claridad la relación entre las normas invocadas y los hechos resueltos en la sentencia, según indicó el Poder Judicial.

Para el máximo tribunal no se esgrimieron críticas concretas a los fundamentos del fallo y repitieron planteos que ya habían expuesto en el transcurso del trámite judicial.

El STJ con los votos de los jueces Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Sergio Ceci, y la abstención de la presidenta Cecilia Criado, alegó “deficiencias formales” en el último recurso intentado por la defensa pública.

Cicciarello en su presentación cuestionó al STJ y al Tribunal de Impugnación -que ratificaron la sentencia original- por incurrir en “arbitrariedad al desestimar los recursos de la defensa con fundamento en defectos formales o mediante la simple reiteración de los argumentos de la sentencia condenatoria, omitiendo tratar los agravios sustanciales planteados” como el reconocimiento territorial emitido por el INAI.