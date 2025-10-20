La recta final de la campaña: qué hacen los candidatos de Río Negro

La Boleta Única de Papel de Río Negro se estrenará el 26 de octubre. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa

Los candidatos de las siete propuestas electorales para el Congreso de la Nación por Río Negro recurrirán a recorridas, con reuniones reducidas, caravanas y algunos pocos actos centrales.

Fuerza Patria dispersará sus clausuras proselitistas aunque su principal candidato Martín Soria (senador) se concentrará en el Alto Valle, con presencias este lunes en Mainqué, el martes en Cervantes y el jueves en Allen.

Por su parte, la acción de campaña del oficialismo seguirá ligada a la actividad oficial del gobernador Alberto Weretilneck mientras Facundo López, que encabeza la oferta de Juntos Defendemos Río Negro para el Senado, prevé estar en una decena de localidades en los próximos tres días.

El programa del candidato del partido provincial estará este lunes en Choele Choele, Lamarque, Pomona y Luis Beltrán, mientras que el martes hará encuentros en Cipolletti, Huergo, Belisle y Chichinales. El miércoles tiene reuniones en Río Colorado y, desde el jueves, se instalará en Viedma.

Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, de LLA, continuarán con campañas desencontradas. Cada uno por su lado. La diputada tiene su agenda centrada en las ciudades del Alto Valle. La posibilidad del programado y postergado acto con el presidente Javier Milei parece esfumarse, pero la dirigencia libertaria no se resigna y piensa en ese arribo que empuje.

El PRO programó dos concentraciones de cierre. El miércoles será caravana y acto en Bariloche, y al otro día, en Roca, con discursos de Juan Martín y Martina Lacour, candidatos al Senado y a Diputados, respectivamente.

Ariel Rivero, de Primero Río Negro, continuará con sus recorridas. Desde hoy y hasta el martes se focalizará en Bariloche para seguir el miércoles por la Línea Sur y el jueves en San Antonio. Prevé un encuentro con jóvenes el jueves en Viedma.