La millonaria multa que pagó un príncipe alemán por llevar una potente arma en San Martín de los Andes

El hospital recibirá el monto de la multa aplicada al príncipe alemán. (Archivo)

En una singular audiencia en la que se habló en alemán, inglés y castellano, un empresario y príncipe oriundo de Alemania fue sobreseído del delito de portación de arma de guerra. Ocurrió en San Martín de los Andes, y el hombre había sido demorado por la policía entre Villa Meliquina y el lago Filo Hua Hum.

El hecho ocurrió el 12 de marzo pasado pero se mantuvo en reserva como parte del acuerdo entre el fiscal Hernán Scordo y el funcionario de la defensa Gabriel Siciliano.

Según pudo reconstruir diario RÍO NEGRO, el ciudadano alemán de 63 años tendría propiedades en esa zona del sur de Neuquén y viaja con cierta frecuencia desde su país.

El sitio San Martín a Diario lo identificó como Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg.

Control policial

La policía lo demoró en un control y descubrió que llevaba un arma para caza mayor que no estaba a su nombre. Tampoco tenía permiso para portarla. En cambio, no se encontraron elementos que hagan presumir actividades de caza furtiva.

Estuvo demorado unas horas en la comisaría 43 de San Martín de los Andes y luego se realizo la audiencia judicial en la que la fiscalía y la defensa pública alcanzaron un acuerdo pleno.

El acuerdo

El príncipe alemán aportó 2.500.000 pesos al hospital de San Martín de los Andes y se comprometió a realizar tareas comunitarias. El juez Juan Pablo Balderrama aprobó el acuerdo y lo sobreseyó.

La comunicación entre las partes se hizo un poco en inglés, otro poco en alemán -idioma que hablan el imputado e integrantes del equipo de la defensa- y el resto en castellano. Colaboraron personas que acompañaban al imputado.