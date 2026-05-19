El presidente del CEB, Alejandro Pozas, conducirá la Federación de Cooperativas de Río Negro

La Federación de Cooperativas de Río Negro (Fecorn) renovó sus autoridades y eligió a Alejandro Pozas como nuevo presidente de la entidad que nuclea a cooperativas de distintos puntos de la provincia.

Pozas, actual presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), estará al frente de un nuevo período de trabajo orientado a consolidar la integración entre las entidades asociadas y reforzar el rol del cooperativismo en Río Negro.

La designación se concretó durante una reunión del Consejo de Administración realizada en Villa Manzano, Campo Grande, donde además se abordaron distintos temas vinculados al fortalecimiento institucional de la federación.

Tras ser elegido, agradeció el acompañamiento de las cooperativas que integran Fecorn y destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto dentro del sector. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir fortaleciendo el cooperativismo rionegrino, promoviendo el trabajo conjunto, la integración y la defensa de nuestras entidades”, expresó.

También reconoció la gestión del presidente saliente, Alfredo Gaiga, y valoró “su dedicación, compromiso y el trabajo desarrollado durante estos años, aportando al crecimiento y consolidación de la federación”.

Pozas destacó el rol de las cooperativas en los servicios y el desarrollo de Río Negro

Durante su discurso, Pozas remarcó el papel estratégico que cumplen las cooperativas en el desarrollo social, económico y territorial de la provincia, especialmente en localidades donde sostienen servicios esenciales. “El cooperativismo ha demostrado, a lo largo de los años, una enorme capacidad para sostener servicios esenciales, generar empleo local y fortalecer el arraigo en comunidades grandes y pequeñas”, afirmó.

Pozas sostuvo que la cooperación entre vecinos, instituciones y trabajadores permite «sostener redes de contención, promover oportunidades y defender valores fundamentales como la equidad, la inclusión y el compromiso con el bien común”.

«Es posible gestionar servicios públicos con una mirada humana, cercana y comprometida con las necesidades reales de cada comunidad”. Alejandro Pozas, presidente electo de la Federación de Cooperativas de Río Negro.

En esa misma línea sostuvo que en Río Negro, las cooperativas «son protagonistas en la prestación de servicios públicos como electricidad, agua, conectividad, telecomunicaciones y servicios sociales, y muchas veces llega a lugares donde el mercado no encuentra rentabilidad y donde la presencia del Estado es limitada», señaló Pazos.

El nuevo Consejo de Administración de Fecorn quedó integrado por Alejandro Pozas, de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, como presidente; Waldo Maúlen, de la Cooperativa de Agua Lamarque, como vicepresidente; Laura Morales, de Cotecal, como secretaria; Valeria Vuillermin, de la Cooperativa de Agua Luis Beltrán, como prosecretaria; Ramón Basta, de La Chimpayense, como tesorero; y Gustavo Figueroa, de Cooperativa Río Negro, como protesorero.