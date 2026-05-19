En vivo: Boca ya recibe a Cruzeiro en un partido clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

Boca recibe a Cruzeiro en un partido clave por la Copa Libertadores. (Foto: Fotobaires)

Boca ya recibe a Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores en un un partido clave para su futuro en el torneo.

Después de dos victorias y dos derrotas, el Xeneize no puede fallar esta noche ante su gente para seguir con chances de clasificar a octavos de final.

Si gana queda bien parado incluso para ganar el grupo, si empata se mantiene con vida para la última fecha y si pierde queda con un pie afuera.

Para este encuentro, Boca no puede contar con Santiago Ascacibar (dos fechas de suspensión) y Adam Bareiro (desgarrado). Se metieron al equipo Tomás Belmonte y Milton Giménez. Por una cuestión táctica, también entró Malcom Braida por Marcelo Weigandt en el lateral derecho.

Formaciones

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.