La Legislatura tratará el pliego del candidato a fiscal jefe de Zapala

El abogado tiene 43 años y es egresado de la UNCo. Foto gentileza.

Matías Álvarez ganó el concurso para el cargo de fiscal jefe de Zapala. Hoy fue entrevistado en la Legislatura y mañana podrían votar su pliego en el recinto.

El candidato trabaja actualmente como secretario del juzgado federal de Roca. En caso que lo designen ocupará el puesto que dejó vacante Sandra González Taboada.

Álvarez tiene 43 años y nació en Zapala. Es egresado de la Universidad Nacional del Comahue.

En la región del Pehuen hay tres fiscales del caso: Marcelo Jofré, Mónica Pizzipaulo y Marina Fernanda Díaz.

Durante la entrevista en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el candidato defendió los «superpoderes» que se le otorgó a la fiscalía para investigar el narcomenudeo, como son los allanamientos nocturnos y el agente revelador.

También dijo que estaba de acuerdo con la reiterancia delictiva, aunque en un momento afirmó «no es constitucional». Rápidamente lo enmendó.

En cuanto a la situación en las cárceles, Álvarez sostuvo que es «de público conocimiento» que existe «sobrepoblación» y que en el caso de Zapala, en la Unidad 31, hay al menos nueve internos más de los que debería por su capacidad.

En su presentación aseguró que estaba cumpliendo funciones en Roca, y no en Neuquén, ya que había caído el número de causas desde que se modificó la competencia. El diputado Francisco Lepore (Avanzar) opinó que la justicia federal se «sacó el problema de encima» cuando la provincia comenzó a investigar y juzgar el microtráfico de drogas. El candidato manifestó que son necesarias las «mesas interinstitucionales».

En la actualidad todo se agota en la comercialización (el eslabón inicial), un delito muy menor dentro de la cadena del narcotráfico.

Ante una consulta del diputado radical, César Gass, confirmó que está concursando en paralelo para el juzgado federal de Zapala (que dejó vacante Silvina Domínguez), pero en caso de ser nombrado fiscal jefe, indicó, «renunciaría ya» al otro certamen.

Hacia el final el legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) le preguntó sobre la decisión del gobierno nacional de ampliar el blanqueo de capitales, ya que consideró que esto «aleja cualquier lucha o combate» contra el «narcotrafico a gran escala, a los peces gordos».

«El blanqueo de capitales genera o distorsiona o limita la investigación penal. Es una decisión legislativa, no pasa por el Poder Judicial», respondió.

Mañana, a partir de las 10, habrá sesión en la Legislatura.