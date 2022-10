La recreación de un «juego» de una niña de 4 años develó un abuso sexual en Cipolletti

La recreación de un «juego» de una niña de 4 años develó la manipulación que ejercía su padre para abusarla sexualmente. La víctima comenzó a desplegar una serie de contactos físicos que rápidamente alarmaron a su entorno familiar. A la madre de la víctima le llamó la atención que jugaba pasándole la lengua a la cara y brazos de ella, lo mismo hacía con los abuelos. Cuando le preguntó porqué hacía eso le dijo que era lo que hacía el padre.



La mujer al escuchar el develamiento hizo la denuncia. En Cámara Gesell la niña ratificó todo lo que se presumía y fue la prueba clave para la condena que se dictó a fines de septiembre pasado. En el juicio quedó comprobado, así lo entendió el tribunal, que el hombre abusó sexualmente de su hija en reiteradas oportunidades. Fue condenado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexualmente agravado por ultrajante por el vínculo: padre e hija.



El hecho ocurrió entre junio de 2019 y la denuncia se radicó en enero de 2020. En ese «juego» su padre le chupó varias partes del cuerpo, entre ellas piernas, manos y brazos, para finalmente pasarle la lengua por la cola. Los hechos ocurrieron cuando la niña estaba con el padre. Estaban separados con la madre, incluso había una restricción de acercamiento.

«Sería incapaz», dijo el padre



El imputado declaró en el debate oral y negó todos los hechos, además aseguró que nunca le haría algún mal a su hija. «Sería incapaz de pasarle la lengua por la cola» a su hija, dijo. En los alegatos de cierre, la defensa, a cargo de Martín Segovia y Gonzalo Rodríguez, siguieron esa misma teoría y aseguraron que no se trató de un abuso sexual.



Los querellantes, Gustavo Lucero y Silvina Mendaña, expusieron que los abusos sexuales intrafamiliares suelen iniciar con un escenario lúdico. «Una niña de 4 años jamás se imaginaría que eso es una cosa distinta al juego. Fue convencida de que eso era un juego. Luego de introducir a la niña en un escenario lúdico, las conductas comienzan a ser más abusivas», sostuvieron.



La abuela declaró que su nieta le pasó la lengua por el brazo, desde la muñeca hacia el hombro. Le preguntó por qué hacía eso, en un tono fuerte y le dijo que no se hacía. En tono muy bajito la niña le dijo “papá, papá”.



En la sentencia, el presidente del tribunal, Guillermo Baquero Lazcano, dijo que se avasalló la vulnerabilidad de la víctima que además de ser menor, es mujer, pero principalmente se abusó de la relación padre-hija. «Se encuentra corroborado con la prueba reunida, siendo ella suficiente para que este Tribunal logre la certeza positiva en cuanto a su ocurrencia histórica y su autoría penalmente responsable».



Lo más llamativo fue la exposición de una psicóloga de la defensa que dijo este era un hecho simple, que chuparle y pasarle la lengua por la cola no es un abuso, sino un juego, y que la víctima no puede comprender y no tuvo consecuencias traumáticas lo que hizo el padre. El psicólogo forense de la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial de Río Negro, Sergio Blanes Cáceres, sostuvo que después de los 5 ó 6 años va a poder entender el contenido de lo ocurrido. «Cuando pueda comprender lo que hizo el padre, obviamente le va a dar un trauma».



El tribunal estuvo compuesto por Baquero Lazcano, Guillermo Merlo y Agustina Bagniole. Los magistrados decidieron otorgar el mínimo de pena a pesar de los pedidos de los acusadores: 10 años la fiscalía a cargo de Martín Pezzetta y 12 la querella. La defensa por su parte pidió el mínimo. Un requisito clave para una condena mínima es que el imputado no tenga antecedentes, como en este caso.