Licencias médicas en Río Negro: diferencias entre los fallos de Viedma y Cipolletti

La disputa entre el gobierno y los empleados municipales por las licencias médicas en Río Negro se traslada a la arena judicial. Parece ser el ámbito para continuar una batalla que recién comienza en la provincia. Es que la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de ajustar los controles de los certificados cayó muy mal entre los trabajadores estatales, especialmente docentes que ya recurrieron al Poder Judicial.



Ayer se conoció la resolución de la Cámara de Trabajo de Cipolletti que falló a favor de una docente, pero días atrás en Viedma un tribunal de Viedma rechazó la acción de amparo de otra maestra.



La diferencia radica principalmente en la urgencia y gravedad de cada caso: mientras que la profesora de la capital rionegrina pidió extender una licencia por 30 días para una recuperación, la cipoleña había sido intervenida recientemente.



Fue ese el argumento de la cámara cipoleña para disponer de una medida cautelar hasta tanto la Junta Médica analice el caso y se expida en el expediente. Es decir que no resolvió la cuestión de fondo, pero ordenó mantener la licencia hasta tanto se reúna toda la documentación.



Diferente fue el caso en Viedma donde la Cámara de Trabajo si se expidió y rechazó el amparo. No resolvió la cuestión de fondo tampoco porque no hizo falta: dictaminó que no se agotaron las vías administrativas de reclamo y por eso la acción de amparo no era pertinente.



Son las primeras causas que llegan a la justicia, pero se estima, y especialmente por la resolución en Cipolletti, que será la esfera para dirimir las diferencias entre Estado y empleados.

Licencias médicas: el rechazo en Viedma

La docente había solicitado una licencia por 30 días el 16 de septiembre pasado debido a una fractura de cúpula radial. Presentó un certificado con la firma del doctor Fabián Randazzo.



La maestra contaba con una autorización anterior, entre el 12 de agosto y el 4 de septiembre, que fue aprobada tras la evaluación de la Junta Médica Provincial. Sin embargo, la segunda solicitud fue limitada a solo 10 días por el sistema automatizado de auditoría, sin que la docente fuera citada para una nueva evaluación médica.



Ante esta situación, la mujer interpuso una acción de amparo en la que solicitó que se dejara sin efecto el rechazo parcial de la licencia y se abstuvieran de realizar descuentos en sus haberes. Además, pidió que su estado de salud fuera nuevamente evaluado por la Junta Médica.

Licencias médicas: la cautelar en Cipolletti

La resolución de la Cámara Laboral de Cipolletti es muy escueta porque no se resolvió la cuestión de fondo. Ante la gravedad del caso, el tribunal dispuso de una medida cautelar que mantiene la licencia de la docente hasta tanto se junten todas las pruebas y las pericias para resolver la acción de amparo.



Ordenó que «se le reconozca a la amparista la licencia paga de 30 días otorgada por la médica tratante, conforme certificado médico acompañado condicionado y hasta tanto la Junta Médica evalúe personalmente a la amparista y se expida al respecto».