Mujer que chocó y mató en la Ruta 7: la imputada le habría cortado los frenos a su auto

Mujer que chocó y mató en la Ruta 7: al auto le habían cortado los frenos después del impacto. Foto: Florencia Salto

El tribunal revisor de la Ciudad Judicial de Neuquén resolvió este jueves que la mujer acusada de provocar la muerte de Elizabeth Martínez al embestirla con su auto el pasado 1 de agosto siga detenida bajo prisión preventiva. La medida fue ratificada de manera unánime por los jueces Natalia Pelosso, Luis Giorgetti y Eduardo Egea, quienes confirmaron lo dispuesto la semana pasada por la jueza de garantías, Carina Álvarez.

El pedido de la defensa y la respuesta de la fiscalía

La defensa había solicitado que la imputada cumpliera la medida en modalidad domiciliaria, pero la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, se opusieron. Argumentaron que siguen vigentes los riesgos procesales: la posibilidad de que la acusada no se someta al proceso y que entorpezca la investigación.

La representante del Ministerio Público Fiscal recordó que, tras el hecho, la mujer habría dañado intencionalmente los frenos del vehículo y que, además, abandonó el domicilio informado inicialmente, siendo localizada y detenida en otra localidad. “Si es declarada responsable, enfrentará una pena de prisión efectiva; por eso es necesario que se mantenga la preventiva”, sostuvo Inaudi.

La querella particular, en representación de la familia de la víctima, adhirió a los planteos de la fiscalía.

Un hecho que conmovió a Centenario

De acuerdo con la investigación, el 1 de agosto, cerca de las 8 de la mañana, la imputada conducía un Volkswagen Vento gris sin licencia habilitante, a exceso de velocidad y tras pasar un semáforo en rojo. En ese contexto, embistió a Elizabeth Martínez, quien circulaba en motocicleta después de dejar a su hijo en la escuela.

El impacto fue fatal y la víctima murió en el lugar a causa de politraumatismos. La conductora huyó sin asistirla, aunque horas más tarde se presentó en la comisaría 5ª de Centenario.

De homicidio culposo a dolo eventual

Inicialmente, la mujer había sido imputada por homicidio culposo agravado, pero el avance de la investigación llevó a reformular la acusación. Según explicó la fiscal Inaudi, nuevas pruebas modificaron la calificación legal

Se tomaron en cuenta cámaras de seguridad permitieron establecer que transcurrieron 12 segundos desde que el semáforo pasó a amarillo hasta el impacto.

También se presentó una pericia mecánica que detectó cortes en el sistema de frenos del auto, compatibles con un cuchillo tipo serrucho hallado en el vehículo, que habrían sido realizados luego del hecho.

La acusada ya había protagonizado un siniestro vial en 2022, donde se aplicó un criterio de oportunidad que posteriormente fue revocado.

También se presentó un video de enero de 2022, en el que se la ve incitando a un conductor a pasar semáforos en rojo a gran velocidad, gritando: “nos vamos a morir”.

Con estos elementos, la fiscalía sostiene que la mujer se representó el riesgo de causar una muerte y lo aceptó, por lo que reformuló los cargos y la acusó de homicidio simple con dolo eventual (artículos 79 y 45 del Código Penal).

Antecedentes recientes

La fiscal también recordó que el 17 de agosto, apenas dos semanas después del hecho que se investiga, la imputada protagonizó un incidente durante un control de alcoholemia en el que se encontraba como acompañante. Allí discutió con vecinos que la reconocieron y cuestionaron su conducta.

Estos episodios, sumados a las pruebas incorporadas, reforzaron el pedido de que continúe privada de su libertad mientras avanza el proceso judicial.