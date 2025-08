La mujer que chocó y mató en la Ruta 7 ya había causado otro accidente en el que murió su hijo

Aun con el impacto latente de la muerte de una motociclista ocurrida el 1 de agosto, en la Provincial N° Ruta 7 en Centenario, un nuevo dato judicial aporta dramatismo al hecho que tiene como imputada a una mujer que cruzó en rojo un semáforo. Según se conoció, la conductora había protagonizado otro incidente vial en 2024, en el que perdió la vida un hijo de un año. En ese hecho, conducía bajo los efectos del alcohol.

El pasado sábado al mediodía, la fiscal Guadalupe Inaudi imputó a la mujer por causar la muerte de Elizabeth Martínez una trabajadora de 53 años que se trasladaba en su moto. La víctima circulaba con semáforo verde. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la conductora cruzó un semáforo en rojo a bordo de un Volkswagen Vento, en la intersección de Ruta Provincial N° 7 y calle 5, a pocos metros del cementerio local.

Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar. La acusada no solo circulaba sin habilitación para conducir, sino que también se dio a la fuga sin asistir a la víctima. Recién horas después se presentó ante la Policía.

Cargos agravados y restricciones judiciales

En la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal Inaudi —junto a la asistente letrada Agustina Jarry— formuló cargos por homicidio culposo agravado. Argumentó que la imputada actuó con conducción imprudente, violó la señalización semafórica, huyó sin auxiliar a la víctima, y lo hizo sin estar legalmente habilitada para manejar. Además, se le atribuye culpa temeraria en calidad de autora.

Entre las pruebas reunidas, el MPF destacó testimonios de testigos presenciales y el informe preliminar de la autopsia. Aún se esperan los resultados toxicológicos y pericias accidentológicas. Como medidas cautelares, el juez Raúl Aufranc le prohibió conducir cualquier tipo de vehículo y ordenó presentaciones semanales ante la comisaría durante los próximos seis meses. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.

El brutal antecedente: el choque donde murió su hijo



Poco más de un año antes, la misma mujer protagonizó otro siniestro vial gravísimo. Ocurrió el 27 de junio de 2024, también en la Ruta Provincial N° 7, pero esa vez cerca del ex peaje de Centenario. En ese entonces, viajaba junto a su hijo de un año cuando perdió el control del auto, impactó contra una rotonda y luego contra un poste de alumbrado. Ambos resultaron gravemente heridos. El niño murió como consecuencia de las lesiones.

La investigación de ese accidente reveló que la mujer conducía a 91,4 km/h, había consumido alcohol —ella misma admitió haber tomado vodka—, no llevaba el cinturón de seguridad, y el asiento infantil no estaba bien colocado ni fijado al sistema de seguridad. Sin embargo, no fue imputada por ese hecho y como ocurre en casos de similares características, se aplicó el criterio judicial de «Pena Natural».

“Pena natural” y una segunda oportunidad fallida



El primer incidente, investigado por la fiscal del caso, Lucrecia Verónica Sola, la Justicia decidió no avanzar penalmente y consideró que la pérdida de su hijo constituía una “pena natural” suficiente y que cualquier castigo estatal sería innecesario e ineficaz.

Además, se valoró que no existían antecedentes de violencia ni negligencia previa y que la mujer había accedido a colaborar con los equipos de protección de la infancia.

Ahora, a raíz de la nueva tragedia, ese antecedente cobra otro peso. La reincidencia en una conducta peligrosa al volante, la falta de habilitación, y la violación de las normas básicas de tránsito vuelven a surgir en la investigación contra la misma persona.