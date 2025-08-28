Video: la imputada por chocar y matar en la Ruta 7 ya había cruzado semáforos en rojo en Neuquén

La mujer que se encuentra detenida e imputada por la muerte de Elizabeth Martínez, ocurrida el 1 de agosto en la ciudad en la Ruta 7, fue registrada en al menos dos oportunidades previas, cometiendo la misma infracción vial en Neuquén capital: cruzar semáforos en rojo. Material exclusivo.

Los videos que documentan esas conductas fueron aportados a la causa por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, quien los obtuvo a través de una solicitud formal a la Municipalidad de Neuquén. El material fue cedido por el subsecretario de Modernización, Juan Pablo Castagna, como parte del convenio de colaboración vigente entre el gobierno municipal y el Ministerio Público Fiscal, que habilita la utilización de imágenes captadas por las cámaras de tránsito en investigaciones judiciales.

Según se informó, las infracciones fueron detectadas en dos esquinas céntricas de la capital neuquina: Copahue y Linares, y Combate de San Lorenzo y Doctor Ramón. En ambas grabaciones se observa cómo la imputada cruza los semáforos en rojo, la misma maniobra que derivó en la embestida mortal contra Martínez. En una ocasión, circulaba con el vehículo del siniestro fatal y en la otra, con el auto en el que había chocado un año atrás, donde su hijo de un año terminó gravemente herido.

La causa por la muerte de Martínez

El miércoles pasado, un tribunal revisor confirmó que la imputada continuará en prisión preventiva por cuatro meses. La decisión fue adoptada por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Luis Giorgetti y Eduardo Egea, quienes avalaron la medida que ya había sido dispuesta por la jueza de garantías Carina Álvarez.

La mujer está acusada de homicidio simple con dolo eventual, luego de que la fiscal reformulara cargos al avanzar la investigación. El hecho que se le atribuye ocurrió el 1 de agosto cerca de las 8 de la mañana, cuando conducía un Volkswagen Vento gris sin licencia habilitante, a exceso de velocidad y tras pasar un semáforo en rojo. En esas circunstancias, embistió a Martínez, quien circulaba en motocicleta tras dejar a su hijo en la escuela. La víctima murió en el acto por politraumatismos.

Tras el choque, la imputada se dio a la fuga sin asistir a la víctima, aunque más tarde se presentó en una comisaría de Centenario. Además, la fiscalía detectó que intentó dañar intencionalmente los frenos del vehículo después del hecho, y que días más tarde abandonó el domicilio informado a la justicia, siendo detenida en otra localidad.

Antecedentes viales

La investigación también reveló que la mujer ya había protagonizado otros incidentes de tránsito. El año pasado sufrió un accidente en el que resultó herida junto a su hijo menor, en un hecho que inicialmente se cerró con un criterio de oportunidad bajo la figura de «pena natural». Esa resolución fue revocada días atrás.

También se conoció una filmación que muestra a la mujer siendo increpada por un grupo de vecinos de Centenario, durante un control de Tránsito. Las imágenes la muestran siendo la acompañante de un conductor que estaba en estado de ebriedad.

Además, salió a la luz un video de enero de 2022 en el que, como acompañante, incitaba a otro conductor a pasar semáforos en rojo a alta velocidad, llegando a gritar: “nos vamos a morir”.

Con este nuevo material aportado por la Municipalidad de Neuquén, la fiscalía refuerza la acusación y sostiene que la imputada actuó con plena conciencia del riesgo que implicaban sus conductas al volante.