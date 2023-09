Lo acusan por distribución de imágenes de abuso infantil en Bariloche

El juez Ricardo Calcagno dio por fomulados los cargos contra Eladio Miguel Sanchez acusado por el delito de distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación.

El hecho se detectó el 29 de junio de 2022 por medio de un reporte de la organización National Center for Missing and Exploited Children. “Esa fecha distribuyó un archivo con contenido de abuso sexual infantil. En un allanamiento en su vivienda en la calle Otto Goedecke al 900 se secuestraron varios elementos informáticos”, especificó el fiscal Cesar Lanfranchi en la lectura de la acusación.

El Departamento de Informática Forense encontró en su computadora el archivo que fue motivo de la denuncia y otras 20 imágenes de “niñas desnudas siendo abusadas”.

Lanfranchi recordó que Sanchez tiene antecedentes penales por el mismo delito en 2017 cuando, a través de un juicio abreviado, aceptó su responsabilidad.

“Podemos pensar en una condena efectiva porque tiene antecedentes penales. Pero tengo en cuenta la situación de arraigo en la ciudad y el hecho de que participó en todas las audiencias. No podemos pedir una restricción de acercamiento a las víctimas porque no las conocemos”, manifestó el fiscal al explicar por qué no pidió la prisión preventiva. En cambio, solicitó la prohibición para que Sanchez salga del país y su presentación semanal en la Comisaría de la Familia.