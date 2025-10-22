Lo acusaron de abusar y embarazar a su propia hija después de una pijamada en Centenario

Un hombre fue imputado hoy por el fiscal Manuel Islas por el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado contra una adolescente. La víctima es su hija biológica y el hecho ocurrió después de una pijamada realizada en una casa de Centenario. La formulación se realizó durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que el fiscal solicitó la prisión preventiva para el acusado mientras avanza la investigación.

Según la teoría del caso presentada por el fiscal Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho ocurrió entre febrero y marzo de este año en una vivienda de la ciudad de Centenario. El acusado, quien es el padre biológico de la víctima, habría abusado sexualmente de la adolescente después de organizar una pijamada en la misma vivienda. Al finalizar la reunión, condujo a la víctima a una habitación donde cometió el abuso.

El ataque produjo un embarazo

«Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo, iba a matar a su madre», denunció el fiscal Islas durante la audiencia.

La gravedad del hecho se agrava aún más, según la fiscalía, ya que «como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada».

Fiscalía pidió prisión preventiva

El delito imputado al hombre es abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente –progenitor-, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

El fiscal Islas solicitó como medida cautelar la imposición de prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, argumentando el riesgo de entorpecimiento de la investigación, la amenaza a la integridad de la víctima y el riesgo de fuga.

El juez autorizó que se cotejen muestras de ADN

El juez de garantías Juan Manuel Kees, quien dirigió la audiencia, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses.

Además, el magistrado autorizó la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN, una prueba clave para la investigación, ya que el hombre no habría reconocido legalmente a la joven. El caso se encuentra ahora en una etapa de investigación, donde se recabarán pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.