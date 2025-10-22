Lo imputaron por abusar y robarle una mujer en Regina: ordenaron cuatro meses de prisión preventiva

El hecho ocurrió en un puente lindante a la Ruta 22 y frente al cementerio de Regina. Foto Archivo.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 22 años acusado de atacar sexualmente a una mujer y robarle sus pertenencias en Villa Regina. El hecho ocurrió el sábado pasado a la mañana, y el juez de Garantías dispuso que el acusado permanezca detenido por cuatro meses mientras continúa la investigación.

Según la acusación, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00, en el puente alcantarilla ubicado junto a la Ruta Nacional 22, frente al cementerio de la ciudad. La víctima regresaba a su domicilio cuando fue sorprendida y agredida por el sospechoso, quien habría actuado con violencia.

El ataque y la asistencia a la víctima

De acuerdo con el relato del fiscal adjunto, la mujer logró escapar corriendo hacia la ruta, donde fue auxiliada por una familia que transitaba por el lugar. Ellos dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la intervención policial y el posterior arresto del acusado.

La investigación permitió reunir indicios que vinculan al joven con el hecho. La fiscalía le imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con robo simple y resistencia a la autoridad.

Prisión preventiva por cuatro meses

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva teniendo en cuenta los riesgos procesales y la necesidad de proteger a la víctima, cuya situación de vulnerabilidad fue evaluada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

El informe de la OFAVI fue “concluyente respecto del temor y el grado de vulnerabilidad de la víctima”, señaló el fiscal. El juez interviniente hizo lugar al pedido y ordenó que el acusado continúe detenido durante los próximos cuatro meses, hasta que se avance en la recolección de pruebas y testimonios del caso.