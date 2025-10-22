Un histórico médico de Roca admitió haber abusado a una paciente: acordaron prisión condicional

Un médico de reconocida trayectoria en Roca, Carlos Raúl Rothlin, de 77 años, fue declarado culpable de abuso sexual simple contra una paciente, tras admitir los hechos en el marco de un juicio abreviado. El imputado reconoció su responsabilidad penal por el episodio y recibió una pena de tres años de prisión condicional, además de la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. Mañana, será la lectura de la sentencia.

El acuerdo fue presentado este miércoles en una audiencia que se preveía como apertura de debate oral y público frente al tribunal colegiado integrado por los jueces Sandro Martín, Luciano Garrido y Fernando Sánchez Freytes.

El tribunal de juicio emitirá la sentencia este jueves. Foto Juan Thomes.

Finalmente, la fiscalía, la querella y la defensa coincidieron en que el reconocimiento del hecho y la condena condicional representaban una resolución justa y reparadora para la víctima. En ese contexto, se avanzó en un juicio abreviado.

El cambio de calificación y el acuerdo abreviado

El fiscal subrogante Gastón Britos Rubiolo, quien reemplazó a la titular Norma Reyes, explicó que el proceso se reencauzó en las últimas horas hacia un acuerdo pleno entre todas las partes. Detalló que, tras reevaluar la prueba y conversar con la víctima y la defensa, se modificó la plataforma fáctica y se resolvió avanzar con una calificación legal de «abuso sexual simple» bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.

«La variación no es caprichosa; responde a la evidencia disponible y a las posibilidades reales de acreditar los hechos en juicio«, argumentó el fiscal.

Añadió que la víctima expresó su voluntad de priorizar el reconocimiento de lo ocurrido en 2024 y evitar una revictimización mediante la exposición de un debate oral.

El imputado estará inhabilitado de por vida para ejercer la medicina. Foto Juan Thomes.

De ese modo, Rothlin aceptó la acusación, reconoció haber abusado de la paciente en su propio consultorio y aceptó la imposición de una pena condicional de tres años, junto con una inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.

La valoración de la Fiscalía: «No le interesaba que vaya preso, quería que no se repitiera»

Britos Rubiolo destacó que el acuerdo se basó en una valoración cuidadosa de la prueba disponible, que incluía la denuncia penal, entrevistas con allegados de la víctima, pericias psicológicas, informes sociales y una inspección en el consultorio donde ocurrió el hecho.

El fiscal remarcó que “la voluntad de la víctima fue determinante”, ya que su principal interés era el reconocimiento de los hechos y la garantía de que el imputado no volviera a ejercer la medicina. «No le interesaba que el imputado fuera preso, sino evitar que se repitan hechos similares», explicó.

Entre las circunstancias agravantes, el fiscal mencionó la posición de poder y confianza que tenía el médico sobre la víctima, su formación profesional y la vulnerabilidad de la mujer, madre de una hija que requería atención médica constante.

La pena y las condiciones impuestas

El acuerdo estableció una condena de tres años de prisión en suspenso, con la obligación de cumplir diversas reglas de conducta durante el mismo período. Rothlin deberá fijar domicilio, realizar presentaciones trimestrales ante la autoridad judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.

Además, se le impuso una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la víctima, de su domicilio y de cualquier forma de contacto directo o indirecto, incluso por medios digitales o a través de terceros.

Otra condición relevante es la obligación de realizar un programa sobre masculinidades y violencia implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. El incumplimiento de cualquiera de estas pautas podría derivar en la revocación del beneficio de la condicionalidad.

En paralelo, el tribunal deberá comunicar al Ministerio de Salud provincial la inhabilitación perpetua del médico, vigente sobre su matrícula profesional hasta 2027, para que se incorpore en el registro correspondiente y se impida el ejercicio de la medicina.

La posición de la querella y de la víctima

La abogada querellante Gabriela Prokopiw confirmó la conformidad de la víctima con el acuerdo y explicó que la mujer fue acompañada en todo momento por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). «La víctima comprendió los alcances del juicio abreviado y estuvo totalmente de acuerdo con esta salida, que incluye la inhabilitación del médico«, sostuvo.

En la audiencia, la víctima confirmó brevemente lo expresado por su abogada y por el fiscal: “Sí”, respondió ante el juez cuando se le preguntó si ratificaba su consentimiento.

La defensa y el reconocimiento del médico

El defensor de Rothlin, Juan Luis Vincenty, destacó que el acuerdo fue producto de un análisis profundo de la prueba y de un diálogo honesto entre las partes. «Nos convencimos de que esta propuesta era el resultado razonable al que se llegaría luego de un juicio oral de tres días», sostuvo.

Vincenty subrayó que Rothlin, tras más de cinco décadas de ejercicio profesional, «cometió un error grave» que constituyó un delito y que está «avergonzado por lo ocurrido”. En el cierre de su intervención, el imputado tomó la palabra y dijo: «Le pido disculpas a ella por el hecho cometido».

Los jueces confirmaron la aceptación formal del acuerdo y citaron a la audiencia de lectura de sentencia para este jueves a las 11. Además, todas las partes renunciaron a los plazos procesales para recurrir el fallo. Así que, una vez que se dicte sentencia, la misma adquirirá firmeza.