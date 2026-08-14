Murió un joven tras recibir un disparo en Allen: investigan si ocurrió durante un intento de robo

Un segundo crimen se registró la tarde del 13 de agosto en la región del Alto Valle. Al caso que aún es indagado en Roca, se le sumó otro hecho en la ciudad de Allen que tuvo como resultado una víctima fatal de aproximadamente 24 años.

La información fue confirmada por el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, a Diario RÍO NEGRO. El episodio es investigado por la Fiscalía y Criminalística, pero trascendió que pudo haber ocurrido durante un presunto intento de robo.

Crimen de un joven en Allen: lo que se sabe del hecho

El grave episodio se registró el jueves, cerca de las 21, sobre calle México, en el barrio Progreso. De acuerdo a la información oficial, la víctima fue encontrada con un herida provocada por un arma de fuego.

En el lugar se montó un gran operativo en el trabajó personal de la comisaría 33°, Gabinete de Criminalística y la Fiscalía, quienes se encargaron de iniciar las primeras diligencias para determinar las circunstancia.

El comisario González informó que aún se está trabajando en el sitio y remarcó que todo es materia de investigación por lo que no brindarán detalles hasta conocer los resultados de las pericias. Por el momento, no hay personas detenidas.

Aunque no hubo confirmación oficial, trascendió que el joven habría sido víctima de un intento de robo.