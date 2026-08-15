Quién era el joven de 19 años que fue asesinado en Roca: recibió varios disparos y aún no hay detenidos
El episodio ocurrió la noche del 13 de agosto cerca de la Ruta 6. Horas antes, esa mismo día, se produjo un hecho similar en Allen. Ambas causas quedaron a cargo de la fiscal Verónica Villarruel.
El Alto Valle registró dos crímenes el mismo día con apenas unas horas de diferencia, el primero fue en la localidad de Allen y el segundo en la zona oeste de Roca.
Este último hecho tuvo como víctima a un joven de 19 años que murió tras recibir varios disparos. El ataque ocurrió el 13 de agosto cerca de la Ruta 6 y aunque se montó un gran operativo policial, todavía no hay sospechosos detenidos.
La identidad del joven asesinado en Roca: lo que se sabe del crimen
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó oficialmente que la víctima del ataque fue identificada como Diego Nicolás Gutiérrez, quien falleció a causa de múltiples disparos.
La fiscal Verónica Villarruel encabeza la investigación para esclarecer el hecho. Según los datos preliminares, el homicidio ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y, hasta el momento, no hay sospechosos detenidos.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de Roca para realizarle la autopsia previa a la entrega a sus familiares
En el lugar trabajó personal de la Fiscalía junto al Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía provincial y la Brigada de Investigaciones, organismos que además realizaron distintos allanamientos en busca del o los posibles atacantes y el o las armas.
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