Quién era el joven de 19 años que fue asesinado en Roca: recibió varios disparos y aún no hay detenidos

El Alto Valle registró dos crímenes el mismo día con apenas unas horas de diferencia, el primero fue en la localidad de Allen y el segundo en la zona oeste de Roca.

Este último hecho tuvo como víctima a un joven de 19 años que murió tras recibir varios disparos. El ataque ocurrió el 13 de agosto cerca de la Ruta 6 y aunque se montó un gran operativo policial, todavía no hay sospechosos detenidos.

La identidad del joven asesinado en Roca: lo que se sabe del crimen

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó oficialmente que la víctima del ataque fue identificada como Diego Nicolás Gutiérrez, quien falleció a causa de múltiples disparos.

La fiscal Verónica Villarruel encabeza la investigación para esclarecer el hecho. Según los datos preliminares, el homicidio ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y, hasta el momento, no hay sospechosos detenidos.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de Roca para realizarle la autopsia previa a la entrega a sus familiares

En el lugar trabajó personal de la Fiscalía junto al Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía provincial y la Brigada de Investigaciones, organismos que además realizaron distintos allanamientos en busca del o los posibles atacantes y el o las armas.