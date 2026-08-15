Quién era el joven que murió tras recibir un disparo en Allen: la Fiscalía confirmó que detuvieron a un sospechoso en Neuquén

El barrio El Progreso, en Allen, fue escenario de un masivo operativo policial iniciado el pasado 13 de agosto a partir de un homicidio. En el hecho, un joven de unos 24 años murió tras recibir al menos un disparo de arma de fuego.

La víctima fue sorprendida mientras se encontraba en la vía pública esperando a un amigo suyo. Según la información preliminar, los atacantes los interceptaron a bordo de una moto, le dispararon, se llevaron algunas de sus pertenecías y huyeron. Ahora se busca esclarecer si el crimen tuvo como fin principal un intento de robo o si fue con el fin de ocultar otro delito.

Quién era el joven que murió tras recibir un disparo en Allen

El caso que conmociona a Allen aún es investigado. El Ministerio Público Fiscal compartió más detalles de lo ocurrido y así también reveló que la víctima logró ser identificada como Franco Agustín Morales de 24 años.

La información recopilada determinó que Morales murió en el lugar del hecho. La gravedad del impacto fue tal que no hubo tiempo suficiente para que pueda recibir asistencia médica.

Tras la realización de la autopsia, el cuerpo fue entregado a la familia para darle el último adiós. Sus restos fueron velados en la Iglesia Evangélica de la calle Pellegrini, en el mismo barrio donde fue agredido.

Un detenido por el crimen en Allen: cómo avanza la investigación

La Fiscalía precisó que la principal hipótesis apunta a un homicidio por intento de robo o posible criminis causa -es decir, un crimen que se concretó para ocultar otro delito-. Si se confirma que fue este último, se trata de un delito que según el Código Penal argentino se castiga con prisión perpetua. Sin embargo, restan conocer los resultados periciales y dar con los responsables.

Por su parte, el Ministerio indicó que en el lugar del hecho se hizo una reconstrucción que les permitió establecer que el o los atacantes se llevaron una motocicleta y un teléfono celular, ambos elementos le pertenecían a Morales.

Con las primeras reconstrucciones que se tomaron cuando ocurrió el homicidio y también durante la mañana siguiente, se lanzó un rastrillaje que permitió a las autoridades detener a un potencial sospechoso en la provincia de Neuquén.

La Fiscalía confirmó que ya se tramitó el pedido de extradición interprovincial para que la persona quede a disposición de la Justicia de Río Negro.