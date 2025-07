Lo declararon no culpable por un doble intento de femicidio en Neuquén: podría recuperar su libertad, este viernes

Claudio Calfuqueo llegó a juicio acusado de dos intentos de femicidio contra su expareja. El caso, que generó fuerte conmoción en Neuquén, tuvo una resolución inesperada en marzo, cuando un jurado popular lo absolvió de la acusación más grave y lo declaró culpable únicamente por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Mañana, el juez de Garantías Lucas Yancarelli dará a conocer la sentencia definitiva, tras finalizar hoy las audiencias de determinación de la pena. Calfuqueo, que estuvo en prisión preventiva durante más de un año y medio, podría recuperar su libertad.

Un juicio por jurado que marcó un precedente en Neuquén

Por primera vez desde que se implementó el sistema de juicio por jurados en 2014, un acusado por tentativa de femicidio fue absuelto por el tribunal popular. Claudio Calfuqueo había sido denunciado por dos hechos: uno en 2016, cuando supuestamente intentó asfixiar a su pareja con un cinto, y otro en enero de 2024, cuando irrumpió en la casa de la víctima, la despertó, la golpeó y la hirió con un cuchillo en el cuello.

El jurado, integrado por seis varones y seis mujeres, decidió por unanimidad que no había intento de femicidio en el primer caso. En el segundo, por mayoría, concluyeron que el delito fue lesiones leves, con el agravante del vínculo. El fallo sorprendió, especialmente porque la fiscalía había pedido una condena superior a 15 años de prisión.

La violencia, los testimonios y la interpretación del jurado

Durante el juicio se presentaron múltiples testimonios: la víctima, su hija, vecinos y policías confirmaron el historial de violencia, las restricciones de acercamiento y la gravedad de la agresión. Sin embargo, el jurado descartó el contexto de violencia de género, lo que mejoró la situación procesal del acusado.

El jurado entendió que no se trató de un intento de asesinato, sino de una agresión aislada. La víctima había declarado que Calfuqueo la atacó sin mediar palabra y la amenazó con matarla. Los informes médicos confirmaron la herida en el cuello. No obstante, el jurado consideró que no hubo intención de matar.

La fiscalía y la defensa: dos lecturas enfrentadas

La fiscalía, representada por Lucrecia Sola, solo consideró como atenuante la falta de antecedentes penales de Calfuqueo. Entre los agravantes mencionó el contexto de violencia de género y el daño psicológico que la situación generó en la víctima. Solicitó dos años de prisión efectiva.

La defensa, por su parte, resaltó que su cliente ya había cumplido más de 18 meses en prisión preventiva, que tenía trabajo y una red de contención familiar. Pidió que se considere el tiempo cumplido como parte de la pena y que se lo libere.

Expectativa por la sentencia de este viernes

El juez Lucas Yancarelli deberá definir la pena dentro de un rango que va de seis meses a dos años, correspondiente al delito por el que fue declarado culpable. Como no tiene antecedentes, y ya cumplió más tiempo del mínimo estipulado, su defensa confía en que podrá salir en libertad.

El caso de Claudio Calfuqueo no solo marcó un precedente jurídico, sino que abrió un intenso debate sobre cómo la justicia interpreta los contextos de violencia de género y el rol del juicio por jurados. Mañana, la sentencia cerrará un capítulo judicial, pero el debate social seguramente continuará.