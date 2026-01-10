Lo imputaron por matar de una puñalada a un joven en Cipolletti: «Esto nunca tendría que haber pasado», dijo el acusado

La audiencia de formulación de cargos se hizo el viernes en Cipolletti. (imagen de video)

Agustín Troncoso estaba arrodillado cuando miró por última vez a su amigo. Era la noche del 7 de diciembre pasado y al joven la sangre le brotaba por una de sus axilas. En minutos, la hemorragia causada por una profunda puñalada apagó su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre la calle Los Horneros, de Cipolletti. Tenía solo 26 años.

Su amigo no pudo salvarlo. El testigo directo del ataque observó al presunto agresor tomar su mochila del interior del Chevrolet Corsa, donde los tres habían compartido bebidas alcohólicas, y escapar. La Policía detuvo el miércoles al sospechoso.

Este viernes, el fiscal Martín Pezzetta lo imputó a Agustín Ricardo Morales por el hecho ocurrido el 7 de diciembre pasado, a las 23.20 en calle Los Horneros, del barrio 2 de Agosto de Cipolletti.

Relató que Troncoso estaba en su Chevrolet Corsa, acompañado de su amigo y de Morales, que estaba en el asiento trasero. Tomaban bebidas alcohólicas, mientras el auto estaba estacionado

Hubo un problema entre Troncoso y Morales, por causas que se investigan, y el dueño del auto le pidió que se bajara. Troncoso no era amigo de Morales. Lo habían encontrado por azar esa tarde y se había unido supuestamente a tomar bebidas alcohólicas.

Un puntazo letal

También, la víctima descendió del Corsa y peleó con Morales. Intercambiaron golpes de puño hasta que el sospechoso extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada a Troncoso.

El puntazo entró por la axila derecha, penetró un pulmón y dañó la arteria aorta, según describió el fiscal. La víctima murió en el lugar. Morales escapó. «¡Mataste a mi amigo!», gritaba el testigo del ataque, mientras clamaba por ayuda.

Pezzetta calificó el hecho atribuido al acusado de manera provisoria como un homicidio simple. El abogado Lucas Dumigual, apoderado de la madre de la víctima, que se constituyó en querellante en la causa, adhirió a la imputación fiscal. La mujer estuvo en la audiencia, que se hizo en Cipolletti.

Pezzetta indicó a la jueza que para sostener los cargos contra el sospechoso contaba con el testimonio del amigo de la víctima y testigo directo del homicidio. Valoró ese testimonio porque permitió reconstruir el hecho.

También, con las declaraciones de dos vecinos que observaron la escena. Mencionó el informe de Criminalística y del médico forense, que hizo la autopsia, fotografías y filmaciones, entre otras evidencias. Y solicitó a la magistrada que habilite la investigación del caso.

La postura de la defensa

El defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos. Cuestionó la versión que dieron los testigos, porque sostuvo que dos no vieron el momento del ataque.

Planteó que hubo una riña por una discusión por consumo de drogas. Dijo que su teoría es que el imputado actuó en legítima defensa. La fiscalía y la querella rechazaron el planteo de la defensa. El querellante desmintió que la víctima consumiera estupefacientes.

Tras escuchar los planteos, la jueza admitió los cargos formulados por la fiscalía, con la adhesión de la querella, contra el imputado por el homicidio de Troncoso.

Dijo que en todo caso durante los cuatro meses de plazo para la investigación la fiscalía y la defensa deberán probar sus teorías.

El fiscal pidió que le impongan cuatro meses de prisión preventiva al imputado porque si recuperaba la libertad existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga. La querella apoyó el pedido. La defensa no se opuso. Reconoció que el joven estuvo prófugo un mes y no compareció de manera voluntaria ante la justicia.

"Esto nunca tendría que haber pasado"

«También soy objetivo y ya lo hablé con el señor Morales que si él hubiese tenido otra conducta: hubiese quedado en el lugar o se hubiese presentado una medida cautelar se podía discutir», planteó el defensor.

«Como se dice en la jerga: no voy a gastar pólvora en chimangos», resumió. «Para no discutir cosas que son indiscutibles, porque también tengo un prestigio que lo tengo que hacer valer, entiendo que en estos cuatro meses que él va a estar con preventiva, nosotros vamos a trabajar en nuestra teoría del caso», afirmó el defensor.

La magistrada de feria escuchó cada uno de los argumentos y resolvió que el imputado permanezca detenido con preventiva por cuatro meses.

«Lo primero: pedirle perdón a la familia porque esto nunca tendria que haber pasado. Estoy muy arrepentido. Le pido disculpas a toda la familia», expresó el imputado. «Y le pido perdón a mi familia: a mi hijo, a mi señora por el momento que le estoy haciendo pasar a todos. Nada más», manifestó antes de que finalizara la audiencia.

