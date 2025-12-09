Quién era el joven que murió tras ser apuñalado en Cipolletti: qué se sabe del ataque y de la investigación

La Fiscalía investiga el homicidio de Agustín Troncoso, asesinado de una puñalada en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti.

Una juntada entre amigos en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti terminó en tragedia durante la noche del domingo, cuando una discusión derivó en el homicidio de un joven de 26 años. La víctima fue hallada sin vida en la vía pública por un vecino, que inmediatamente alertó a la policía. La Fiscalía investiga el caso y confirmó que hay un detenido, mientras se busca al presunto autor.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.20, cuando un llamado al 911 informó sobre un hombre inconsciente en la calle Los Horneros. Al llegar, el personal policial encontró a un joven tirado en el suelo, con manchas de sangre en el torso y sin signos vitales. Más tarde sería identificado como Agustín Nicolás Troncoso, de 26 años.

Quién era Agustín Nicolás Troncoso

Troncoso tenía 26 años, era oriundo de Neuquén y había llegado al barrio junto a otras personas que se encontraban reunidas en una vivienda cercana. Su identidad se confirmó tras el hallazgo de su DNI dentro de un Chevrolet Corsa gris estacionado en el lugar, que presentaba ventanillas bajas, botellas de cerveza y la llave de arranque colocada.

El joven fue encontrado descalzo, con una remera azul y una bermuda negra con vivos rojos. La pericia policial constató que presentaba una «herida punzocortante en la zona de la axila derecha», lo que posteriormente motivó la orden de autopsia para determinar con precisión el mecanismo de la muerte.

Lo que se sabe del ataque

De acuerdo con el relevamiento inicial, la agresión ocurrió tras una discusión que se generó dentro de la vivienda donde se desarrollaba el encuentro entre amigos. Testigos relataron que se escucharon gritos y luego una riña.

Además, un vecino contó que al llegar a su domicilio vio un vehículo con tres hombres y luego observó cómo uno de ellos retiraba. Otro permaneció junto al cuerpo. Luego fue demorado por la policía.

Un detenido y un sospechoso prófugo

El hombre que se encontró en la escena fue identificado. Describieron que se encontraba bajo los efectos del alcohol y permanecía junto al cuerpo de Troncoso. Fue demorado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal como testigo clave del hecho.

El presunto autor del homicidio fue identificado, pero aún no ha sido localizado. La Brigada de Investigaciones trabaja en su búsqueda, mientras Criminalística secuestró elementos fundamentales: el vehículo, prendas, botellas y muestras hemáticas, además de tomar improntas y registrar la escena.

Avances de la investigación

La autopsia, solicitada por la médica policial, busca determinar el recorrido del arma blanca y si existieron otras lesiones previas al ataque. La Fiscalía continúa tomando declaraciones, relevando cámaras y analizando peritajes del vehículo secuestrado.

El cuerpo de Troncoso fue trasladado a la morgue de Roca para realizar análisis más complejos. La investigación avanza para determinar el contexto completo de la pelea y dar con el responsable del crimen.