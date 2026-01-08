Cayó un prófugo por homicidio en Cipolletti tras ocultarse en el río Neuquén: cuándo lo imputarán

Un llamado anónimo permitió detener en Cipolletti a un prófugo por homicidio, que se ocultaba bajo el agua y la vegetación a orillas del río Neuquén.

Un prófugo por una causa de homicidio fue detenido este miércoles en Cipolletti tras un operativo policial desplegado en el barrio Costa Norte. Se trata de Agustín Ricardo Morales, quien tenía un pedido de captura vigente por el crimen de Agustín Troncoso, ocurrido el 7 de diciembre de 2025.

El procedimiento se inició a partir de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia del sospechoso en una vivienda de ese sector de la ciudad. A partir de esa información, personal de la comisaría Cuarta montó un operativo que derivó en su aprehensión.

El operativo en Costa Norte

Según se informó, los efectivos se entrevistaron con un familiar del sospechoso, quien indicó haberlo visto dentro del domicilio consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas. Con esos datos, la Policía avanzó en la búsqueda en viviendas lindantes.

Tras obtener autorización para ingresar a un inmueble con salida hacia la vera del río Neuquén, los agentes detectaron movimientos sospechosos entre la vegetación y signos de ocultamiento en un sector cercano a un islote.

Oculto bajo el agua y la vegetación

Ante la situación, se solicitó apoyo a otras unidades y se aseguró el perímetro terrestre y fluvial. Al despejar la zona, los policías observaron una cabeza humana sumergida, con el resto del cuerpo oculto bajo el agua y la vegetación, al resguardo de un sauce de gran tamaño.

Luego de impartir la voz de alto, el individuo salió del agua y fue reducido sin ofrecer resistencia, confirmándose que se trataba del hombre buscado por la Justicia.

Quedó a disposición de la Justicia

El fiscal de turno dispuso que Morales permanezca detenido y sea trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la formulación de cargos que se realizará este jueves, a las 11, vía Zoom.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, junto a efectivos de la Comisaría 24°, el Destacamento 114° y el Cuerpo de Seguridad Vial, quienes colaboraron en el operativo.