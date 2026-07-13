Bernarda Alba: el teatro de Neuquén hace propia su casa

“La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca es una obra emblemática sobre el encierro y otras oscuridades que recorrió elencos, directores y escenarios de todo el mundo, durante décadas. En Neuquén también estará presente desde un “grupo concertado” de artistas que decidió mirar la obra desde una perspectiva distinta y propia.

A veces los clásicos sobreviven porque hablan del pasado. Otras veces, porque siguen explicando el presente.

Noventa años después de haber sido escrita por el talento español, “La casa de Bernarda Alba” continúa formulando preguntas incómodas sobre el poder, los mandatos familiares, el deseo, la libertad y el peso del “qué dirán”. Esta vez, los artistas locales buscarán poner blanco sobre negro e interpelarán al publico a cada minuto.

Esta puesta en escena dirigida por Leandro Stepanchuc Crljenko y Chacho Prunetti, iniciará una nueva gira con un elenco local y una propuesta que recupera la esencia del texto original mientras dialoga con problemáticas que siguen atravesando a la sociedad moderna: el autoritarismo, los mandatos familiares, el lugar de la mujer, el deseo de libertad y la tensión permanente entre lo que se espera de las personas y aquello que realmente desean ser.

Una de las expresiones más reconocidas (aunque no la única) del teatro independiente local y autogestivo llegará en agosto a la ciudad de Neuquén. Las funciones serán todos los sábados de agosto y septiembre, a partir de las 20.30 en la Sala Teneas, ubicada en calle Leguizamón 1.701, de la capital.

Después de las vacaciones de los peques de las familias, es una buena propuesta para que los adultos se den un gusto para disfrutar del buen teatro local. Para eso va un dato importante: las entradas anticipadas ya están a la venta. Tiene un valor de 40.000 pesos y se pueden adquirir comunicándose al 299 4155215. En puerta tendrán un costo de 45.000 pesos.

El regreso de la obra a los escenarios neuquinos coincide con un aniversario especial. En 2026 se cumplen 90 años de la escritura de “La casa de Bernarda Alba”, una tragedia que Lorca terminó poco antes de ser asesinado y que, desde entonces, se convirtió en una referencia ineludible de la dramaturgia contemporánea.

Nueve décadas después, el texto conserva intacta su capacidad para conmover e incomodar, demostrando que los grandes clásicos no permanecen vigentes por el paso del tiempo, sino porque continúan encontrando nuevas formas de dialogar con cada época. Y encuentran formatos, modos, escenarios, miradas, interpretaciones y nuevos lectores-espectadores-actores.

La producción neuquina busca precisamente eso: apropiarse de un clásico universal desde el territorio. “No se trata solamente de volver a montar una obra conocida, sino de construir una lectura propia, atravesada por la realidad local y por las preguntas que hoy siguen resonando en la comunidad”, manifestó Stepanchuc en diálogo con Río Negro.

Por otra parte, el proyecto constituye una apuesta por fortalecer la producción cultural regional. El elenco eligió desarrollar una producción completamente neuquina, generando trabajo para artistas locales y proyectando una gira que buscará recorrer distintas localidades de la Patagonia y del interior.

El sueño es que esta versión de “La casa de Bernarda Alba” trascienda el escenario y se convierta también en una forma de mostrar la capacidad creativa del teatro independiente de la provincia de Neuquén. La obra neuquina fue declarada de “interés municipal” por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y cuenta con el apoyo del gobierno provincial.

La producción de este espectáculo no fue ni es sencilla para los artistas, pero le dan pelea para estrenar un clásico de la literatura mundial. “Esta producción neuquina propone también abrir las puertas del teatro para que un clásico universal vuelva a dialogar con el territorio, con sus artistas y con un público dispuesto a descubrir que algunas historias nunca dejan de decir algo sobre el tiempo que nos toca vivir”, agregó el artista neuquino.

“Cuando se apagan las luces de la sala, el silencio dura apenas unos segundos. Después aparece Bernarda. Noventa años después de que Federico García Lorca escribiera la obra, sus palabras siguen pesando igual. O quizás más”. Fin o no.

Una madre tirana, el inicio de todo

“La casa de Bernarda Alba” narra la opresión de una madre tiránica que impone a sus cinco hijas un luto riguroso de ocho años tras enviudar, aislándolas del mundo exterior. La estabilidad familiar se destruye cuando Angustias, la hija mayor y heredera, se compromete con Pepe el Romano, un joven que desata las pasiones reprimidas, la envidia y los celos de sus hermanas.

Adela, la menor, se rebela y mantiene un romance secreto con él; al ser descubierta por su madre, la confrontación desencadena un final trágico que Bernarda intenta ocultar desesperadamente para mantener las apariencias ante el pueblo.