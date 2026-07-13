YPF apuesta a la exploración en el mar: ¿el nuevo proyecto podría superar a Vaca Muerta?

Horacio Marín expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba sobre el futuro del desarrollo energético argentino y destacó el potencial de la exploración offshore. Foto gentileza.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la exploración offshore en el Atlántico Sur podría transformarse en un recurso de una escala incluso superior a la de Vaca Muerta, siempre que las campañas exploratorias confirmen la existencia de hidrocarburos en volúmenes comerciales. Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Desde la Bolsa de Comercio de Córdoba destacaron la visita del ejecutivo a través de sus redes sociales. Allí señalaron que, durante el encuentro, se analizaron las perspectivas del sector energético argentino y el rol estratégico de Vaca Muerta como motor de inversiones, infraestructura, empleo, desarrollo de proveedores y crecimiento de las exportaciones.

Además, remarcaron que Marín sostuvo que «el desarrollo energético representa una oportunidad federal, capaz de movilizar industrias y trabajadores de todo el país», y destacó que el crecimiento sostenido dependerá de «la inversión, la productividad y la incorporación de tecnología».

Horacio Marín durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto gentileza.

Durante su exposición, el titular de YPF aseguró que el potencial del offshore podría ser extraordinario si la exploración resulta exitosa. «Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta si esto se da… puede llevar a millones y millones de barriles de producción», afirmó.

No obstante, aclaró que se trata de una exploración de frontera, una de las etapas de mayor riesgo de la industria, ya que únicamente la perforación puede confirmar la existencia de recursos comercialmente viables.

Marín también adelantó el cronograma previsto para el proyecto y confirmó que la iniciativa se desarrollará junto a la petrolera italiana Eni. «Si tengo que jugar una ficha, la juego y la vamos a jugar con Eni. Creo que a fines de 2027 o principios de 2028 iremos en Uruguay y, si da bien, venimos a la Argentina», señaló.

Una referencia en África

El ejecutivo explicó que la estrategia exploratoria se apoya en las similitudes geológicas entre las costas atlánticas de Sudamérica y África, que compartieron una evolución común antes de la separación de ambos continentes.

«Todo lo que da en África da en América y todo lo que da en América da en África», resumió Marín al fundamentar la hipótesis de que ambos márgenes podrían albergar sistemas petroleros comparables.

Como ejemplo mencionó los recientes descubrimientos frente a las costas de Namibia, que despertaron un fuerte interés de la industria petrolera internacional. «Encontraron ahora en Namibia cualquier cantidad de petróleo», expresó, y agregó que la presencia de compañías con experiencia offshore refuerza las expectativas sobre la región. En ese sentido, indicó que Eni «se acaba de comprar la opción con Apache al lado» del área donde perforará junto a YPF.

La estrategia de exploración

Marín explicó que la empresa priorizará las zonas con mayores probabilidades de éxito antes de avanzar hacia áreas de mayor riesgo exploratorio. «Lo que tenés que hacer en la vida es no innovar, primero ir a lo más seguro y después vamos al otro», sostuvo al justificar la decisión de comenzar por el margen uruguayo.

Días antes, el presidente de YPF ya había anticipado que la exploración marítima será uno de los principales ejes de crecimiento de la compañía. «Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el offshore. El offshore puede dar vuelta a la Argentina mucho más de lo que todos creen», aseguró al adelantar que la petrolera incrementará las inversiones destinadas a la búsqueda de hidrocarburos costa afuera.