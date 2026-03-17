Mahiques se reunió con la Corte Suprema y anunció el envío de pliegos para cubrir más de 300 vacantes judiciales

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro institucional con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el que se comprometió a avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

Durante la reunión, el funcionario ratificó que el Gobierno impulsará el envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial.

Además, se analizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias. Esta herramienta permite garantizar el funcionamiento de los tribunales federales ante vacancias, licencias u otros impedimentos de los magistrados titulares.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación destacaron que el encuentro forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, orientada a fortalecer la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el respeto al Estado de derecho.

En ese sentido, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación institucional, cada una dentro de sus competencias, para avanzar en el funcionamiento pleno del sistema judicial en todo el país.