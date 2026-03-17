Denuncian a Manuel Adorni por contratos de su esposa y sospechas en dos licitaciones del Estado

El escenario político sumó un frente judicial de peso para el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, describe lo que la denunciante, Marcela Pagano, define como un «circuito de flujos económicos» que vincula la función pública con los negocios privados del entorno familiar del funcionario.

El eje de la acusación se centra en la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y su relación con empresas que obtuvieron contratos o concesiones millonarias con el Estado Nacional.

El nexo con YPF y la naviera National Shipping: qué dice la denuncia contra Manuel Adorni

Uno de los puntos más sensibles del escrito judicial, según lo publicado por La Nación, detalla pagos por $6.370.000 realizados por la empresa National Shipping SA a la consultora de Angeletti. La polémica radica en la superposición de tiempos y roles:

El vínculo: National Shipping es una de las principales transportistas de hidrocarburos de YPF .

National Shipping es una de las principales transportistas de hidrocarburos de . El cargo: Al momento de concretarse los pagos por supuestas «capacitaciones», Adorni se desempeñaba como director titular Clase A de la petrolera estatal.

Al momento de concretarse los pagos por supuestas «capacitaciones», Adorni se desempeñaba como de la petrolera estatal. La sospecha: La denuncia sugiere que fondos públicos que YPF abona a sus contratistas habrían terminado en el patrimonio familiar del funcionario bajo la apariencia de honorarios profesionales.

Tecnópolis: una concesión de $183.000 millones bajo la lupa

La segunda arista de la denuncia apunta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. El foco está puesto en la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por un plazo de 25 años.

Según el documento judicial, al que accedió La Nación, el principal interesado en esta operación es el Grupo Foggia. El titular de esta firma, Marcelo Dionisio, es cliente de la consultora de la esposa de Adorni.

A esto se suma un dato de cercanía política: la pareja de Dionisio, Mara Natalia Gorini, cumple funciones como asesora de confianza en la Secretaría General de la Presidencia.

Licitaciones digitales y patrimonio familiar

El tercer pilar de la presentación judicial cuestiona una licitación de $3.650 millones para servicios de comunicación digital (envío de SMS y correos electrónicos oficiales).

Presunto direccionamiento: Pagano señala que las empresas participantes compartían domicilios y directivos, sugiriendo una «simulación de competencia».

Pagano señala que las empresas participantes compartían domicilios y directivos, sugiriendo una «simulación de competencia». El rastro del dinero: El ganador de esta compulsa, el Grupo Datco, también figura como cliente habitual de la consultora de la cónyuge del Jefe de Gabinete.

Finalmente, la denuncia solicita que se audite la evolución patrimonial de Manuel Adorni. La diputada subraya que el funcionario justificó su nivel de gastos mediante deudas con acreedores privados y familiares, un punto que la Justicia deberá peritar para descartar maniobras de ocultamiento de ingresos o enriquecimiento ilícito.

Con información de La Nación.