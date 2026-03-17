Quiénes son los Virasoro: el poder detrás de la naviera que une sus negocios con Manuel Adorni

El escenario empresarial y político se sacudió tras la denuncia que vincula a sectores estratégicos del transporte fluvial con el Poder Ejecutivo. National Shipping S.A., pieza clave en la logística de combustibles, quedó bajo la lupa de la justicia tras la presentación de la diputada Marcela Pagano por un presunto conflicto de intereses.

La firma no es un actor menor. Durante dos décadas, consolidó su dominio en el traslado de hidrocarburos líquidos a través de la Hidrovía Paraná–Paraguay.

Su operación principal une Santa Fe con Barranqueras, Chaco, un punto neurálgico para el abastecimiento energético del litoral y el norte del país. Además, integra un grupo selecto de armadores en un sector con barreras de entrada elevadas y contratos de largo aliento que conectan refinerías con centros de distribución.

El control de la familia Virasoro

Detrás de la estructura de National Shipping aparece un apellido histórico de la marina mercante: Virasoro. La familia no solo gestiona la firma, sino que ostenta una fuerte representación institucional en el sector.

Cecilia Virasoro: Identificada como una de las propietarias, ocupa la secretaría de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) .

Identificada como una de las propietarias, ocupa la secretaría de la . Federico Virasoro: Director y cara visible de la compañía, lideró la expansión de la flota y su posicionamiento en el mercado de hidrocarburos.

La influencia de la empresa se extiende a través de una red de ejecutivos en cargos estratégicos dentro de la FENA:

Marisa Plaza: Representante de la naviera y protesorera de la federación.

Representante de la naviera y protesorera de la federación. Juan Albarenque y Sergio Giatti: Ambos ocupan cargos de vocales en la entidad.

El frente judicial y el peso institucional

La masiva presencia de cuadros de National Shipping en la conducción de la FENA es un dato central. Esta federación es el principal interlocutor ante el Estado para discutir normativas, subsidios y regulaciones que afectan la rentabilidad del negocio.

El vínculo con la consultora +Be, de Bettina Angeletti (esposa de Adorni), añade una capa de complejidad ética.

La denuncia sugiere que la contratación de servicios por parte de una empresa regulada a la familia de un funcionario de alto rango podría configurar una red de incompatibilidades. El caso pone bajo escrutinio cómo se gestionan los vínculos entre los grandes capitales de la marina mercante y el poder político de turno.

Con información de Noticias Argentinas.