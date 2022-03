Marcharon para pedir justicia por Ivan Gerle, el joven asesinado en las puertas de una escuela de Regina

Los padres, familiares y amigos de Iván Gerle, el joven asesinado a puñaladas en las puertas del CEM 70 de Villa Regina en noviembre, marcharon para pedir justicia y en contra de una posible prisión domiciliaria al joven imputado por el homicidio que permanece detenido con prisión preventiva.

La marcha partió desde el Centro de Educación Media N° 70, para luego trasladarse hasta la Plaza de los Próceres donde se realizó la desconcentración.

La movilización fue convocada por los padres, a partir de conocer que en los próximos días se hará en la Ciudad Judicial de General Roca una audiencia de revisión para evaluar la posible prisión preventiva domiciliaria para Victor Eliaser Quiñones, de 19 años, al cumplirse cuatro meses de la imputación por homicidio simple en su contra.

«Es muy difícil levantarse todos los días sin tenerlo a Iván. Sí él no pudo terminar sus estudios porque Quiñones lo mató, creemos que no debe levantarse la prisión para que esté en su casa para que puede terminar los suyos», dijo Delia, la mamá del joven asesinado.

La marcha fue encabeza por los padres y una hermana de Iván Gerle, quienes remarcaron que «hoy nuestro hijo no tiene voz, todos nosotros debemos transformarnos en su voz para que escuche el pedido por justicia«.

«Existen muchos elementos de prueba, hay imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de personas que vieron el momento en el que lo atacó. Mi hijo cuando fue apuñalado lo reprochó al preguntarle por qué lo hizo«, agregó.

Insistieron que «hoy no lo tenemos a nuestro hijo, pero queremos que no vuelva a pasar algo así. No se puede naturalizar una situación como la que vivimos».

Cómo se recordará el hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del 17 de noviembre, cuando Iván Gerle de 20 años, fue hasta el CEM 70 para buscar a su novia. En ese momento se cruzó con Victor Quiñones, con el que tuvo una pelea con golpes de puño. Gerle regresó hacia la escuela a buscar a su novia, y mientras caminaba, Quiñones lo atacó desde atrás con un cuchillo que llevaba entre sus ropas.

El atacante quedó dentro de la escuela, donde luego rompió y escondió el cuchillo en un sumidero del baño.