Marcharon por Ramiro Dina tras el archivo de la causa en Viedma: el reclamo de la familia

A más de un año de la muerte de Ramiro Dina, el joven de 22 años fallecido el 9 de febrero de 2025 bajo custodia policial, su familia se movilizó este martes en Viedma para reclamar justicia y rechazar el archivo de la causa.

La concentración se realizó en la Fuente Pucará, desde donde marcharon «contra la impunidad», según difundieron en un mensaje público.

«Necesitamos su ayuda más que nunca», expresaron, tras conocerse que el fiscal José Chirinos solicitó el archivo del expediente. La familia cuestionó la decisión al sostener que «quedaban cosas por investigar, informes por hacer y testigos por declarar«, y remarcaron que la autopsia «es inconclusa».

En ese sentido, también apuntaron contra el accionar judicial al señalar que la medida fue tomada «una semana antes de dejar la causa para irse al fuero federal«.

Además, en la convocatoria plantearon fuertes críticas: «¿Qué excusa quieren buscar? ¿A quién quieren cubrir?» y reiteraron su postura de que hubo responsabilidad policial en la muerte del joven.

Qué pasó con Ramiro Dina

El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2025, luego de un partido de fútbol barrial en la zona de la Ruta Provincial 1, en Viedma.

Según la reconstrucción judicial, todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre un joven «exaltado» que intentaba ingresar a viviendas. Testigos lo describieron como desorientado e incoherente.

En ese contexto intervino la policía, que debió reducirlo ante la resistencia. De acuerdo a la investigación, durante el procedimiento Dina se descompensó.

Los registros indican que los efectivos solicitaron una ambulancia y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en la Comisaría 30 del barrio Guido, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Qué resolvió la Fiscalía

Luego de un año de investigación y una fuerte repercusión social en Viedma, el Ministerio Público Fiscal notificó formalmente el archivo de la causa.

La familia cuestionó la decisión judicial y pidió que se revise el archivo de la causa. Foto: Marcelo Ochoa.

El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 se reunió el pasado jueves con la familia y sus abogados querellantes para exponer las conclusiones. Según el dictamen, la evidencia recolectada —que incluyó pericias médicas complejas y más de 30 testimonios— indica que no existe una relación causal entre el procedimiento policial y el fallecimiento.

El informe pericial determinó que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón producto de un fallo cardiorrespiratorio, en el marco de un cuadro de «delirio con agitación psicomotriz» vinculado al consumo de alcohol y estupefacientes.

Si bien el cuerpo presentaba lesiones externas, los especialistas concluyeron que ninguna tuvo entidad suficiente para provocar la muerte y que serían compatibles con el forcejeo durante la detención y las maniobras de reanimación.

Ante el planteo de la querella sobre la posición «boca abajo», indicaron que no hay evidencia científica que permita afirmar que esa postura, por sí sola, cause un desenlace fatal.

La investigación, delegada a la Policía Federal, reconstruyó lo ocurrido a partir de cámaras de seguridad y 33 testimonios.