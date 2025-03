Marcha a un mes de la muerte de Ramiro Dina en Viedma: «Lo entregaron golpeado», dijo su familia

Este domingo se cumplió un mes de la muerte de Ramiro Dina, un joven de Carmen de Patagones cuya familia sigue exigiendo respuestas sobre lo ocurrido tras su detención. «Queremos saber qué pasó desde que lo levantaron en el barrio privado hasta que llegó a la comisaría, porque nos lo entregaron brutalmente golpeado«, expresó su hermana Leonela. Este lunes estaba prevista una marcha silenciosa con velas para recordarlo.

Ramiro era hincha del club de barrio La 268 y el pasado 9 de febrero asistió a la final de la Copa de Campeones, disputada en la cancha del Banco, sobre la Ruta 1. Luego del partido, el equipo festejó la victoria y los hinchas se retiraron en colectivos. Sin embargo, Ramiro decidió quedarse, asegurando que esperaba un auto.

Según el relato de su hermana, un guardia de seguridad de la cancha lo vio esperando y luego caminando por la Ruta 1 en dirección a Viedma. «En el kilómetro 9, ingresó a un barrio privado, posiblemente en busca de ayuda, ya que no tenía celular. Un vecino lo vio y alertó al 911, debido a que en la zona se habían registrado robos», agregó Leonela.

La policía llegó al lugar y lo detuvo. «Cuatro testigos ya declararon que él no se resistió y que lo subieron al patrullero sin lesiones«, afirmó Leonela. Sin embargo, cuando su familia fue a reconocer el cuerpo, Ramiro estaba desfigurado. «Tenía golpes en la cara, en los ojos, en la cabeza, cortes y marcas de perdigones en las rodillas«, denunció su hermana.

El pedido de justicia de la familia Dina:

Desde entonces, la familia de Ramiro lleva adelante diversas marchas para pedir justicia. «En la primera pudimos hablar con el fiscal general y después hicimos otra en el barrio Guido, donde recibimos mucho apoyo«, contó Leonela. Este lunes convocaron una marcha silenciosa con velas para recordarlo a partir de las 19:30.

Los padres de Ramiro Dina encabezan la marcha por justicia. Foto: Pablo Leguizamón.

La investigación avanza lentamente. Hasta la semana pasada, habían declarado los testigos del barrio privado y se enviaron los análisis para completar la autopsia, pero aún no hay una causa de muerte determinada. «No hay explicación de qué murió Ramiro«, sostuvo su hermana.

La familia también exige saber quiénes fueron los efectivos que lo trasladaron. «Estarían identificados, pero no sabemos quiénes son. Siguen trabajando y no hay ningún imputado«, expresó. Además, solicitaron una entrevista con el fiscal, pero aseguran que no ven avances en la causa.