Mujer desaparecido en Berazategui: más dudas sobre el embarazo y las misteriosas búsquedas en su celular

La desaparición de Yésica Cuevas en la localidad bonaerense de Berazategui continúa siendo una gran incógnita. Luego de que se revelara que no existen registros de su supuesto embarazo de trillizos, en las últimas horas se conocieron otros datos importantes.

Las autoridades pudieron acceder a las búsquedas que la mujer hizo en su teléfono celular, al tiempo que descubrieron que la tarjeta SUBE a su nombre registró actividad los días después de ser vista por última vez. Además, se la vio subir a un colectivo.

En el hospital Evita de Berazategui, donde presuntamente se iba a atender, no tenía un parto programado ese día como ella afirmaba ni tampoco poseía una historia clínica.

La mujer desaparecida el lunes pasado insistió mucho ese día en ir a comprar un medicamento a la farmacia para su hija menor Zoe, pese a que faltaban horas para su presunto parto programado, según reveló Margarita, su mamá.

Eduardo Javier Balmaceda, pareja de Cuevas, afirmó que ella esperaba trillizos, pero al declarar ante la Justicia explicó que la mujer nunca dejó que él ni nadie la acompañaran a hacerse los estudios.

Balmaceda contó que ella le pedía que esperara en la calle y cuando salía solo indicaba que estaba todo bien.

En ese hospital, la única entrada que registró Cuevas fue por una quemadura que sufrió en un brazo.

Un obstetra que atendió a la mujer desaparecida declaró el viernes en fiscalía y aseguró que atendió a Yésica a finales del año pasado en dos oportunidades en un centro asistencial de barrio de la localidad de Berazategui. El médico afirmó que «nunca» pudo comprobar que ella estuviera embarazada.

Fuentes judiciales revelaron que el especialista, en su declaración, señaló que Cuevas tenía mucha insistencia en que el profesional coloque en cualquier acta médica que ella estaba embarazada.

En la primera visita, la mujer le dijo que estaba embarazada y con pérdidas, por lo que el médico le pidió una ecografía, pero nunca se la hizo. En el segundo encuentro, Cuevas fue por una supuesta infección urinaria y para ver el estado de su embarazo.

Sin embargo, el especialista le recordó que si no traía la ecografía él no podía constatar el embarazo. «Usted escriba que yo estoy embarazada, que eso me va a ayudar a mí con mi pareja», le dijo ella al obstetra según declaró el hombre en sede judicial.

A mediados de octubre, la desaparecida denunció a Balmaceda en la Comisaría de la Mujer de Berazategui por violencia de género. Allí declaró sobre un supuesto caso de violencia por parte de su pareja y afirmó que estaba embarazada, pero no de trillizos, sino de mellizos.

La madre de Cuevas entregó el celular de su hija a la Policía, pero antes lo revisó y relató que en el aparato encontró búsquedas de ecografías de embarazadas. Para la familia, la contextura física y la forma de su panza era la de una persona en un avanzado período de gestación.

Mujer desaparecido en Berazategui: el dato que arrojó la tarjeta SUBE y las cámaras de seguridad

En relación a las cámaras de seguridad, la Justicia tiene una filmación en la que se ve a una chica físicamente igual a Cuevas y con ropa similar a la que llevaba ese lunes 29 de enero (una

remera blanca con un pantalón o calza negra), pero en este caso llevaba una bolsa de nylon en la mano.

La grabación muestra que se sube por sus propios medios a un colectivo de la línea 98, que tiene como destino final la Plaza Once en Capital Federal. Una testigo relató que «la chica que estaban buscando subió en el mismo colectivo» que ella esa mañana.

Asimismo, la tarjeta SUBE de Yésica tuvo movimientos durante los días siguientes de su desaparición, más allá que habrá que comprobar que sea ella quien la haya utilizado.

Con información de Noticias Argentinas