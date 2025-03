Neuquén avanza en un registro de ADN que permita agilizar investigaciones de delitos sexuales

El Poder Judicial de Neuquén avanzó en estos días en la implementación del Registro de Identificación de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (Ripecodis), una iniciativa que busca un sistema ágil y eficiente para cotejar muestras de ADN que permita investigar y prevenir de mejor manera este tipo de delitos, además de colaborar con investigaciones de otras causas.

La vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, y la asistente letrada de vocalía para la coordinación de proyectos especiales, Carla Pandolfi, mantuvieron una reunión en Buenos Aires con Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad Nacional que dirige Patricia Bullrich, quien también estuvo en el encuentro.

Allí se firmó un convenio para que la justicia neuquina participe activamente en el Registro Nacional de Datos Genéticos, lo que permitirá fortalecer el registro propio y aportar elementos para investigaciones en curso.

En la reunión se avanzó también en la gestión de recursos nacionales adicionales que necesita la provincia, como servidores para alojar los sistemas de procesamiento, secuenciadores de ADN y reactivos para realizar los análisis. En la firma del convenio, la ministra Bullrich se comprometió a respaldar estas acciones.

¿Qué es el Ripecodis?

Es una base de datos nacional que contiene los perfiles genéticos de condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, establecido por la Ley N° 26879, junto a los perfiles genéticos de aportantes desconocidos, procesados a partir de evidencias halladas en una escena de un crimen por esos mismos tipos de delitos.

La información almacenada en soporte técnico se entrecruza y, en caso de un “impacto identificatorio positivo”, se informa a la autoridad judicial competente.

De esta manera, auxilia a la Justicia de todo el país en la resolución de causas por delitos sexuales que aún no están resueltas. Neuquén adhirió al Registro a través de la Ley Provincial 2.927.

¿Cuál es la diferencia con un registro de antecedentes común?

La principal diferencia es la calidad de la información almacenada y la posibilidad de cotejarla rápidamente con otras causas dentro de la misma provincia o de otras jurisdicciones.

“En un registro común de antecedentes vos trabajás básicamente con papeles, documentos. Muchas veces los registros no están interconectados y la comunicación no es muy eficiente entre los distintos niveles. Acá hay información de calidad y jerarquizada: el ADN no es una prueba que sirva en soledad, pero tiene una fuerza enorme si se combina con otras, es indubitable. Una vez que lo levantaste y lo procesaste a partir de un delito sexual o de otro tipo, de la forma adecuada y con todos los recaudados, puede servir muchísimos años”, explica la funcionaria Carla Pandolfi.

Esto requiere un tratamiento muy especializado. “Hay que descartar cualquier contaminación cruzada, no se puede mezclar con nada, tiene ciertas especificidades muy distintas, por ejemplo, a las del laboratorio donde se hacen filiaciones en el Poder Judicial con un secuenciador de ADN. Por eso no se pueden hacer allí”, explica.

Además, debido a que estadísticamente los delitos sexuales tienen una alta tasa de reincidencia, su permanencia permite investigar y prevenir este tipo delitos con mayor eficacia. “Además, el registro permite el cotejo con muestras de otro tipo de crímenes, no necesariamente sexuales, como desapariciones u homicidios, a partir de muestras obtenidas por ejemplo en una ventana rota, un arma o en la ropa”, agrega.

Lo que falta en Neuquén

Según explicó Pandolfi a Diario RÍO NEGRO, para terminar de implementar el Ripecodis en Neuquén se están realizando diversas gestiones ante Nación y también con la Procuración de La Pampa. En primer lugar se busca un convenio marco para terminar de procesar las muestras que existen en la provincia.

Actualmente, el Ripecodis local cuenta con 476 inscriptos, de quienes se registran tanto los perfiles genéticos como los datos antropométricos (características físicas y señas particulares) pero faltan procesar 410 muestras de toda la provincia.

El convenio con La Pampa

Ante la falta de un secuenciador genético propio, la justicia neuquina negocia un convenio con la Procuración de La Pampa, que cuenta con un laboratorio especializado, para realizar esta tarea y es mucho más accesible que Buenos Aires.

“Ellos han implementado una agencia de investigación que nuclea a varios laboratorio, con tecnología de avanzada en el país y son expertos en investigaciones con ADN. Por ahora solo nos han enviado un convenio marco para analizar, pero la idea sería poder enviar muestras y que nos enviaran en forma digital el resultado, para incorporarlo directamente al software, con una trazabilidad de todo el trabajo” explicó Pandolfi.

Actualización de software

El otro punto que se busca avanzar, con Nación, es la actualización del sofware del registro. Actualmente la provincia trabaja con un programa denominado Genix. Pero Nación podría aportar el uso del sistema Combined DNA Index System (CoDIS), que contiene bases de datos de personas desaparecidas, delincuentes y muestras forenses de todo el país.

Este software permite el intercambio de información genética entre distintas jurisdicciones, porque está compuesto por tres niveles de índice de ADN: el local (LDIS), el estatal (SDIS) y el nacional (NDIS), lo que facilita la comparación de perfiles genéticos entre diferentes provincias e incluso con otros países.

Esto es importante, señala Pandolfi, debido a la fuerte interrelación que tienen distintas zonas de la provincia de Neuquén con Mendoza, La Pampa o Río Negro, con países limítrofes como Chile, además de la importante migración interna e internacional que recibe Neuquén por el desarrollo petrolero en Vaca Muerta, entre otros factores.

Un objetivo de máxima sería que Nación pudiera aportar un secuenciador genético. Pandolfi explicó que actualmente la Justicia provincia cuenta con espacio e instalaciones adecuadas en los laboratorios forenses que tiene la Ciudad Judicial, así como precursores químicos, equipos y personal especializado para la tarea. Pero se trata de un aparato costoso y que sería de uso exclusivo para el Ripecodis, por lo cual se necesita de ayuda de Nación para adquirirlo.