No hubo acuerdo y avanza el juicio por la muerte del refugiero del Frey en Bariloche

Federico Pajarín no quiso declarar en la formulación de cargos en su contra por el homicidio culposo del refugiero. Foto: archivo

El juicio por la muerte de Manuel Benítez, el joven refugiero que murió atrapado en una tormenta de nieve a unos 100 metros del refugio Frey, llega a una nueva instancia.

Este martes se llevará a cabo la audiencia de control de acusación en la que la fiscalía, la querella y la defensa presentarán las pruebas que se producirán en el juicio en relación a la intervención de Federico Pajarín, el exconcesionario del refugio y único imputado por el homicidio culposo de Benítez.

En esta audiencia, se definirá qué tribunal intervendrá en el juicio. Cuando el monto de la pena no supera los tres años, el tribunal es unipersonal; de 3 a 12 años, intervienen tres jueces técnicos y más de 12, corresponde el juicio por jurados.

El primero de noviembre del año pasado, el juez Sergio Pichetto dio por formulados los cargos contra Pajarín. El fiscal Gerardo Miranda le atribuyó el delito por omisión y no por ación, al considerar que Pajarín tuvo un accionar negligente al no impedir que Benítez subiera al refugio Frey pese a las condiciones climáticas siendo, además, que no tenía experiencia en la montaña.

La fiscalía planteó que Benítez no contaba con ropa impermeable, ni radio VHF, ni raquetas de nieve ni bastones que lo habrían ayudado ante las inclemencias climáticas.

En la audiencia de formulación de cargos, el abogado querellante Raúl Ochoa destacó que más allá de que Pajarín no hizo nada para impedir que Benítez ascendiera la montaña, recién procuró su auxilio un día después.

Si bien el plazo de la investigación vencía el primero de abril, la defensa de Pajarín pidió una prórroga a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio. Ésto no se logró, por eso el proceso sigue su curso.

«Pasaron seis meses y recién ahora se hace el control de acusación. Estamos desilusionados con la justicia porque el proceso se va dilatando. No se entiende por qué han demorado tanto. Esperamos que, por lo menos, el juicio se haga este año», advirtió Ximena Cerda, la madre de Benítez.

Recalcó que si bien «el principal acusado es Pajarín, consideramos que el Club Andino y Parques también tienen responsabilidades».

Contó que la querella y la fiscalía presentarán 32 testigos en el caso. «Ya presentamos pruebas y el celular de Manu donde está el audio de Pajarín en el que le dice que suba nomás, que no había problema si llegaba más tarde. Hacía tres días que estaba nevando en el refugio y no le importó», concluyó.