Osvaldo Leal fue declarado culpable por abusos a once menores en San Antonio Oeste

El tribunal integrado por los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi, que participó de manera virtual, por unanimidad declaró culpable al docente Osvaldo Andrés Leal; resolvió prorrogar la previsión preventiva por noventa días y anunció que a partir de la próxima semana las partes podrán presentar pruebas antes del juicio de cesura que definirá la pena.

El tribunal consideró «acreditados» los hechos presentados por la acusación representada por el fiscal Jefe Hernán Trejo y el fiscal César Arbués y dictó el veredicto de «culpabilidad por el delito de abuso sexual agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación» en «once hechos en concurso real».

Leal llegó al juicio detenido y continuará en esa situación luego que el tribunal hiciera lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal, con adhesión de las querellas encabezadas por Damián Torres y Julio Alonso y por el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa.

El pedido de la medida cautelar se fundamentó en el riesgo de fuga ante «la expectativa de pena de cumplimiento efectivo» y no fue compartida por el defensor Emiliano Gallego. «No compartimos el veredicto» y «lo vamos a impugnar» dijo el abogado al tiempo que solicitó el cese «de la prisión preventiva».

Es responsabilidad del Estado investigar hechos que tienen como víctimas a quienes tienen un especial carácter y una especial protección legal» porque «en este caso estamos hablando de víctimas protegidas especialmente por su edad y por su condición de mujeres». Marcelo Álvarez, presidente del tribunal.

El presidente del tribunal explicó que la resolución «se tomó por unanimidad», consideró que es «una medida excepcional» y que se trata «de una prórroga» porque hubo «uno o más tribunales que analizaron la situación de Leal que entendieron que se daban las condiciones para el dictado de una medida cautelar».

Además, destacó la decisión frente a la responsabilidad del Estado de «investigar hechos que tienen como víctimas a quienes tienen un especial carácter y una especial protección legal» porque «en este caso estamos hablando de víctimas protegidas especialmente por su edad y por su condición de mujeres».

Agregó que «la legislación no solo obliga una investigación exhaustiva , completa, total y profunda», sino «su juzgamiento, la determinación de los culpables y garantizar que la sentencia se cumpla».

El juicio fue por once hechos de abusos sexuales, del que fueron víctimas menores edad, registrados en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste, entre 2023 y 2024, mientras Leal se desempeñaba como docente de plástica.

Muchas de las madres de las pequeñas, entre otros familiares, participaron de la audiencia realizada este jueves en la capital provincial y se vivieron momentos de angustia y desahogo luego de conocida la decisión de los jueces.