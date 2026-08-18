Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo, consultor político, publicista y estratega digital argentino, fue detenido en Bolivia mientras intentaba regresar a Buenos Aires. La Justicia de ese país investiga su presunta participación en un ataque armado contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

La detención ocurrió en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando Cerimedo se disponía a abordar un vuelo. El ataque ocurrió el lunes por la noche cuando Beller recibió tres disparos al salir de un hotel. Los agresores se movilizaban en motocicleta y estaban vestidos como repartidores de delivery, según se pudo ver en una cámara de seguridad.

Fernando Cerimedo y su vínculo con el impulso político de Javier Milei

Cerimedo es CEO de Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario. Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Javier Milei y participó de la estrategia digital de La Libertad Avanza.

Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó cerca de la mesa chica del entonces candidato presidencial. También intervino en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial. Según explicó, esas estructuras eran utilizadas para mejorar el alcance y posicionamiento de determinados mensajes políticos.

Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz, otras figuras para las que trabajó Cerimeda

Antes de ganar notoriedad en Argentina, el consultor había participado en campañas internacionales. Su nombre adquirió relevancia por su trabajo en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional de Chile.

En Bolivia, Cerimedo trabajaba como asesor político del presidente Rodrigo Paz Pereira. También mantuvo vínculos con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, y desarrolló actividades relacionadas con la comunicación política en distintos países de la región.

A comienzos de 2026 recibió el reconocimiento como “Consultor Político Hispano del Año” durante la Hispanic Prosperity Gala realizada en Mar-a-Lago. En ese mismo evento también fue distinguido el presidente Javier Milei.

En Brasil continúa bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por una causa relacionada con la difusión de desinformación sobre el sistema electoral después de las elecciones presidenciales de 2022. En Argentina, además, declaró durante 2025 en una investigación vinculada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cerimedo también registra una condena judicial dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por estafa y defraudación. La causa estuvo relacionada con la venta de un mismo departamento a dos compradores y recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

Cerimedo también registra una condena judicial dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por estafa y defraudación. La causa estuvo relacionada con la venta de un mismo departamento a dos compradores y recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.