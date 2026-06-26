El jueves 2 se conocerá el veredicto en el juicio contra el docente de SAO acusado de abuso sexual

El Ministerio Público Fiscal y los querellantes solicitaron que el docente Andrés Osvaldo Leal sea condenado por abuso sexual simple agravado, en once hechos, concursado en calidad de autor; en tanto que la defensa cuestionó la presentación de los hechos, habló de dos mundos paralelos y pidió su absolución.

En el cierre del juicio encabezado por los jueces Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi hablaron las madres de la mayoría de las víctimas, que repitieron el pedido de «justicia» y el acusado quien defendió su inocencia.

El tribunal confirmó que la audiencia de lectura de veredicto se realizará el próximo jueves 2, a partir de las 13.

En el inicio de la audiencia realizada este viernes en la capital provincial el fiscal Jefe Hernán Trejo indicó que durante el debate «se confirmó la teoría del caso» que demostró que Leal es «el autor responsable de los hechos por los que fue traido a juicio» y explicó que las once víctimas «entrevistadas por separado, de dos escuelas diferentes, de distintos grados, edades y en años anteriores» demostraron «un patrón de abuso» y el mismo «modus operandi», que se basó «en su confianza y autoridad, en su condición de maestro».

Dijo que los testimonios son «relatos confiables y creíbles» y que el tribunal debe «valorar la espontaneidad de los relatos, tanto en lo verbal como gestual» y basó su presentación en los «once testimonios de las nenas», los «once informes de las Cámaras Gesell» realizados por María Luz Hernández, las «once denuncias de los adultos responsables» y las «once pericias del equipo del Cuerpo Médico Forense».

Trejo remarcó que «las menores no mienten», hay «síntomas e indicadores emocionales» y recordó que «todas las nenas identificaron a una sola persona y las nenas estaban ubicadas en tiempo y espacio» según indicó Hernández en sus informes y calificó el hecho como «abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación, en once hechos concursado en calidad de autor».

Por su parte el fiscal César Arbués señaló que «las niñas solo mencionan a niñas, vivencias propias y de otras niñas, el mismo patrón, en diferentes escuelas, secciones y grados» y pidió que «se tengan por acreditados los once hechos y que se le atribuya responsabilidad penal al señor Leal».

Por las querella Damián Torres dijo que «las once relatan las situaciones que vivieron y dieron distintos tipo de precisiones que hacen creíbles esos relatos: Eso es lo más importante» y agregó que «ningún relato es igual al otro» y que «dieron detalles contextuales», descartó «cualquier tipo de contaminación en los relatos» y adhirió al pedido de la fiscalía.

En tanto, Julio Alonso habló de «la pedagogía del horror y la didáctica del espanto» porque la defensa «trató de trasladar el foco sobre las madres y las niñas» y dijo que «quedó claro que las niñas fueron escuchadas con cuidado con los mas alto estándares» y «tenemos pruebas de calidad».

El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Álvarez Costa, sostuvo que fue acreditada la acusación y sostuvo que el «momento más difícil para las niñas fue poner en palabras lo que le estaba pasando» y valoró «los testimonios de los adultos responsables».

Pidió a los jueces que el caso se analizado «con perspectiva de género y niñez» y que se declare «la responsabilidad penal de Leal».

Para la defensa ejercida por Emiliano Gallego los jueces «tienen un desafío difícil» y cuestionó al MPF porque dijo que «el caso debe ser presentado sin fisura, de manera sólida» para que en la sentencia los jueces «puedan explicar a quién le creyeron».

Subrayó que «pasaron 59 días desde la primera denuncia hasta la realización de la Cámara Gesell», dijo que «no sabían que hacer» en la investigación inicial, habló de los grupos de WhatsApp que «formalizaron la denuncia social» y destacó «dos mundos paralelos, entre lo que dicen y muestran las niñas en Cámara Gesell y lo que dicen y lo que hicieron los adultos».

Al pedir la absolución de su defendido dijo que la actuación fiscal muestra «una falla tan grande como la fosa de las Marianas, no sabemos donde termina, cuestionó que «no llamaron a ningún niño a declarar» y marcó la «inteligencia selectiva» del perito del MPF.

En el cierre de la audiencia las madres de varias de las víctimas pidieron ante el tribunal que «se haga Justicia» y destacaron la «valentía» de las menores que pudieron contrar lo que habían pasado.

También habló el acusado quien -dijo- «pido lo mismo que las madres: Justicia» y contó que lo que siente desde que está detenido: «Lo viví como una bola de nieve» pero sostuvo que «no se formó con nive, sino con inventos, con un malentendido, malos comentarios y habladurías».

Por último remarcó que «fui condenado socialmente», «siempre estuve tranquilo porque soy inocente» y «respeto el dolor de las madres, pero eso no me hace culpable».

Leal llegó a juicio por once hechos de supuestos abusos sexuales registrados en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste, registrados entre 2023 y 2024, mientras se desempeñana como docente de plástica.