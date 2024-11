Otoño Uriarte y un juicio histórico en noviembre: qué días se hará, dónde y quiénes son los acusados

A 18 años de su desaparición, se acerca el juicio por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, la adolescente de Fernández Oro que fue hallada en un canal de riego. Después de varias postergaciones, Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos serán enjuiciados esta semana en Cipolletti.

Otoño fue encontrada sin vida en El Treinta seis meses después de que se perdiera registro de su paradero, el 24 de abril de 2007.

La fiscal Teresa Giuffrida, junto a la abogada querellante Gabriela Prokopiw, señaló a los imputados como los autores de la privación de la libertad, el abuso sexual y el asesinato de la joven oriunda del Alto Valle.

Mientras tanto, en la audiencia de control de acusación, el juez Guillermo Merlos finalmente dictaminó que los acusados afrontarán un juicio por «privación ilegitima de la liberad con cuatro agravantes: duración en el tiempo, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte».

Según la defensa de los imputados, la acusación no era lo suficientemente descriptiva en cuanto al delito de índole sexual, pues sólo describe el rol de Jafri y no señala qué rol tuvieron el resto de los acusados. Asimismo, apuntaron que la fiscalía no precisó cuál de los cuatro fue el que habría asesinado.

En este sentido, argumentaron que lo que se debía juzgar en el juicio era el secuestro o privación ilegítima de la libertad.

Por su parte, desde la fiscalía plantearon que actuaron con un plan previo y sabiendo que la víctima era menor de edad.

Según su teoría, luego de la muerte, la enterraron en un lugar indeterminado para luego desenterrarla y arrojar el cuerpo en el canal principal de riego, aguas arriba de la usina en la zona conocida como El Treinta.

Además, acotaron que ya hay antecedentes de este tipo de imputación: contra Claudio Kielmazs, en el primer triple crimen de Cipolletti.

Caso Otoño Uriarte: días del juicio y dónde se hará

Según informaron fuentes judiciales, el juicio empezará este martes 26 de noviembre y continuará los días 27, 28 y 29 de noviembre y el 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre, en doble jornada.

Las audiencias se llevarán a cabo en la cuarta circunscripción judicial de Río Negro, en el fuero penal ubicado sobre la calle España 742, en la ciudad de Cipolletti.