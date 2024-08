Caso Otoño Uriarte: la hipótesis de la fiscalía sobre cómo la secuestraron y mataron

Otoño Uriarte debió volver a su casa caminando por una calle «oscura y desolada» desde el gimnasio municipal de Fernández Oro. Tuvo que caminar porque le habían robado la bicicleta en la que generalmente iba al lugar. Cuando llegó a la esquina de Kennedy y Río Negro, cerca de un conocido aserradero, fue obligada a subir a un auto. Así comenzó a describir la fiscal Teresa Giuffrida lo que sucedió el 23 de octubre de 2006 con la joven adolescente que seis meses después, el 24 de abril de 2007, fue encontrada muerta en el canal principal de riego.

La fiscal señaló a los imputados Germán Ángel Antilaf, Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri y Maximiliano Manuel Lagos como los autores de la privación de la libertad Otoño, el abuso sexual y el asesinato de la joven de Fernández Oro.

En la audiencia de control de acusación el juez Guillermo Merlos finalmente dictaminó que los acusados afrontarán un juicio por «privación ilegitima de la liberad con cuatro agravantes: duración en el tiempo, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte».

En la audiencia de control de acusación Giuffrida, acompañada por la abogada querellante Gabriela Prokopiw, planteó que los cuatro actuaron con un plan previo y sabiendo que Otoño era menor de edad.

La fiscal aseguró que Cau sustrajo la bicicleta de Otoño de su casa para que la joven volviera caminando por un lugar «desolado y oscuro», con el fin de que el resto de los imputados la pudieron abordar sin que nadie los vea.

También señaló que la adolescente fue obligada a subir a un vehículo en la esquina de Kennedy y Río Negro de Fernández Oro, cerca de un aserradero.

Desde allí, según la presentación fiscal, fue llevada a un lugar sin determinar contra su voluntad, donde fue abusada sexualmente al menos por Jafri.

Mientras estaba secuestrada fue asesinada con un «elemento punzo cortante» que le produjo una herida en el «hemitorax izquierdo» y otra herida en la zona la axila izquierda. Estas lesiones fueron las que le causaron la muerte.

Según la teoría fiscal, luego de la muerte los imputados la enterraron en un lugar indeterminado para luego desenterrarla y arrojar el cuerpo en el canal principal de riego, aguas arriba de la usina en la zona conocida como El Treinta.

Finalmente Giuffrida los acusó y pidió llevar a juicio a los cuatro imputados por la privación ilegítima de la libertad agravada por ser más de tres personas, por ser menor de edad la víctima y por haber ocasionando intencionalmente la muerte de la víctima. A todos los señaló como coautores.

Qué dijeron los defensores de los acusados por la muerte de Otoño

Según la defensa de los imputados, la acusación no era lo suficientemente descriptiva en cuanto al delito de índole sexual, pues no se sabe qué rol tuvieron el resto de los acusados y solo se describe el rol de Jafri. Y por otro lado también se planteó que no estaba descripto, en la presentación de la fiscal, quién de los cuatro fue el que habría asesinado a Otoño.

Por lo anterior los letrados defensores argumentaron que lo que se debía juzgar en el juicio era el secuestro o privación ilegítima de la libertad de Otoño.

La fiscal argumentó que ya hay un antecedente de este tipo de imputación, contra Claudio Kielmazs en el primer triple crimen de Cipolletti, que fue aceptado en su momento por un tribunal y luego por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

El otro punto que provocó un enfrentamiento entre las partes fue el tipo de jurado que debía juzgar a los acusados. El juez resolvió que se juzgue por un tribunal técnico en lugar de un jurado popular.