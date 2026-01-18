¡Mirá! La Isla 132 ya se prepara para la Fiesta de la Confluencia 2026: así se ve el armado del escenario en Neuquén

La cuenta regresiva para la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya se siente en el aire de Neuquén. Mientras miles de personas ya tienen sus entradas y planean su visita al Paseo de la Costa para este 5 de febrero, los trabajos en la Isla 132 no se detienen.

En las últimas horas, se difundieron imágenes que capturaron la magnitud del montaje del escenario mayor. La estructura, que recibirá a figuras de la talla de La Joaqui, Trueno y Dillom, ya muestra sus dimensiones imponentes frente al río Limay.

El armado del escenario es el corazón de la logística del festival. Según se pudo observar en las tomas desde el aire, el de máquinas y el personal técnico es incesante para dejar a punto los sistemas de luces, pantallas y el sistema de sonido que cubrirá todo el predio.

Para la realización de la Fiesta, en el presupuesto 2026 se previó un disponible de 1.536 millones de pesos, en el ítem de la partida de “Servicios”, de donde saldrá el dinero para pagar el escenario principal.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Trueno

Paso a paso: cómo comprar los tickets para la Fiesta de la Confluencia

El proceso es 100% digital y se recomienda tener los datos personales a mano para agilizar la transacción. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: Entrar a www.entradauno.com y buscar el evento destacado: «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén». Registro de usuario: Acceder con tu correo y clave. Si es tu primera vez en el sitio, deberás registrarte completando tus datos personales. Selección de fecha: Elegir la fecha disponible (comienza el 5 de febrero) y hacer clic en el botón «Comprar». Elegir la promoción: En este punto podrás optar por el Pase Individual ($100.000) o el Pack Familiar 4×3 ($300.000 en total). Pago y confirmación: Ingresar tu número de teléfono y seleccionar el método de pago. Una vez confirmado, las entradas llegarán a tu correo electrónico.

La plataforma acepta una amplia variedad de tarjetas para facilitar el acceso a los vecinos del Alto Valle y turistas. En crédito y Débito se puede abonar con Visa, Mastercard, Cabal, BPN y American Express.